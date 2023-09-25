https://ria.ru/20230925/kanada-1898464965.html

Историк высказался о чествовании эсэсовца в парламенте Канады

Историк высказался о чествовании эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023

Историк высказался о чествовании эсэсовца в парламенте Канады

Чествование ветерана дивизии "Галичина" в канадском парламенте является публичным актом восхваления нацизма на государственном уровне, по окончании СВО... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:17

2023-09-25T12:17

2023-09-25T12:17

канада

владимир зеленский

российское военно-историческое общество (рвио)

в мире

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Чествование ветерана дивизии "Галичина" в канадском парламенте является публичным актом восхваления нацизма на государственном уровне, по окончании СВО ответственных за это приглашение необходимо судить на новом международном трибунале, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. На заседание канадского парламента в честь визита в страну Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за его приглашение в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". "Waffen SS, подразделением которого являлась "Галичина", была признана Нюрнбергским трибуналом преступной организацией, и любое ее прославление должно караться законом. Чествование ее ветерана в канадском парламенте - констатация поощрения неонацизма в этой стране, укрывшей многих украинских преступников после Великой Отечественной. На международном трибунале, который будет созван после нашей победы в СВО, должны будут судить и тех, кто пригласил чествовать этого нацистского преступника", - сказал Мягков. Историк отметил, что за исключением битвы за Броды (июль 1944 года), где "Галичина" была разгромлена Красной армией, эта дивизия по сути вообще не участвовала в боевых действиях. "Чем прославилась эта дивизия? До лета 1944 года она практически не участвовала в боях, занимаясь преимущественно карательными акциями против мирного населения: убивали евреев, осуществляли геноцид советского народа, сжигали деревни, боролись с партизанами. Руки всех этих молодчиков по локоть в крови", - подчеркнул собеседник агентства.Научный директор РВИО напомнил, что дивизия "Галичина" выросла из националистических батальонов "Нахтигаль" и "Роланд", которые гитлеровцы комплектовали ещё до вторжения в Советский Союз, изначально планируя использовать не в боях на фронтах, а для террора населения и насаждения на оккупированных территориях нацистского "нового порядка".

https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html

https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html

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канада, владимир зеленский, российское военно-историческое общество (рвио), в мире