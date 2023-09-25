https://ria.ru/20230925/instrumenty-1898504294.html

Ингушетия передала инструменты для восстановления Токмакского района

Ингушетия передала инструменты для восстановления Токмакского района - РИА Новости, 25.09.2023

Ингушетия передала инструменты для восстановления Токмакского района

Власти Ингушетии передали груз с рабочими инструментами для бригады строителей, занимающейся восстановлением в Токмакском районе Запорожской области, сообщила... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:33

2023-09-25T14:33

2023-09-25T14:33

надежные люди

запорожская область

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии передали груз с рабочими инструментами для бригады строителей, занимающейся восстановлением в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы региона. "В очередной гуманитарный груз для подшефной территории вошли инструменты, необходимые аварийно-восстановительной бригаде для проведения ряда работ и устранения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении. Уточняется, что бригаде передали топоры, лопаты, огнетушители, сварочный аппарат, перфоратор, шуруповерты, выдвижные лестницы, каски, пилы, дрели, страховочные пояса, газовые баллоны, насос для воды, спецодежду, обувь и многое другое. "Бригада, которую мы снабдили инструментами, будет выполнять важнейшую задачу – помогать людям. Экстренные и аварийные ситуации случаются часто, однако для того, чтобы можно было грамотно с этим разбираться, не хватало инструментов. Аварийно-восстановительная бригада сможет не только качественно, но и оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации", – заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230921/stroymaterialy-1897773711.html

запорожская область

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запорожская область, махмуд-али калиматов