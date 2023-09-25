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Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче - РИА Новости, 25.09.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:19 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/importozavisimost-1898536304.html
Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче
Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче - РИА Новости, 25.09.2023
Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра формирует пакет предложений, связанный со снижением зависимости от импортных технологий и оборудования, используемых в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:19
2023-09-25T16:19
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
югра
ханты-мансийский автономный округ
российское газовое общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра формирует пакет предложений, связанный со снижением зависимости от импортных технологий и оборудования, используемых в нефтегазодобыче, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова. Перспективы развития нефтегазовой отрасли в ходе выездного заседания Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников России на тему "Роль природного газа в развитии Югры и России" обсудили глава ХМАО, представители Государственной думы РФ, ПАО "Газпром", Союза нефтегазопромышленников России, союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество", а также бизнес-сообщества и общественных организаций. По словам Комаровой, по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535,2 миллиона тонн нефти, вклад Югры в этот объем – 41,7%. Прогноз на 2023 год – 517 миллионов тонн. Она отметила, что снижение связано с договоренностями в формате соглашения ОПЕК+. "В этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти не повлияло на объемы работ, связанных с инвестирование в ТЭК, в нефтегазодобычу и качество жизни людей. Правительство автономного округа подготовило ряд инициатив для устойчивого развития отрасли и региона. Это стимулирование воспроизводства минерально-сырьевой базы, включающее совершенствование системы лицензирования недр, стимулирование геологоразведочных работ, донастройка специального налогового режима (НДД) в части его расширения и уточнения параметров, снижение уровня импортозависимости в нефтегазовой отрасли путем разработки, апробации и тиражирования отечественных технологий добычи углеводородов", - отметила губернатор. Как добавил в ходе заседания полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в настоящее время первостепенной задачей является обеспечение технологического роста нефтегазового комплекса и решение важнейшей задачи технологического суверенитета. "По данным Минэнерго России, зависимость от импортного оборудования снизилась с 67% до 38%. Необходимо и дальше планомерно вести эту работу. Сейчас разрабатываются семь дорожных карт, которые лягут в основу дальнейшего развития отраслей. Приоритет получат технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Арктической зоне и на шельфе, оборудование для производства СПГ, а также газохимия", - приводит слова полпреда департамент внутренней политики Югры.
https://ria.ru/20230922/oez-1898056861.html
https://ria.ru/20230922/yugra-1898051987.html
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наталья комарова, югра, ханты-мансийский автономный округ, российское газовое общество
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, Российское газовое общество

Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкВиды города Сургут
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра формирует пакет предложений, связанный со снижением зависимости от импортных технологий и оборудования, используемых в нефтегазодобыче, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли в ходе выездного заседания Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников России на тему "Роль природного газа в развитии Югры и России" обсудили глава ХМАО, представители Государственной думы РФ, ПАО "Газпром", Союза нефтегазопромышленников России, союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество", а также бизнес-сообщества и общественных организаций.
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По словам Комаровой, по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535,2 миллиона тонн нефти, вклад Югры в этот объем – 41,7%. Прогноз на 2023 год – 517 миллионов тонн. Она отметила, что снижение связано с договоренностями в формате соглашения ОПЕК+.
"В этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти не повлияло на объемы работ, связанных с инвестирование в ТЭК, в нефтегазодобычу и качество жизни людей. Правительство автономного округа подготовило ряд инициатив для устойчивого развития отрасли и региона. Это стимулирование воспроизводства минерально-сырьевой базы, включающее совершенствование системы лицензирования недр, стимулирование геологоразведочных работ, донастройка специального налогового режима (НДД) в части его расширения и уточнения параметров, снижение уровня импортозависимости в нефтегазовой отрасли путем разработки, апробации и тиражирования отечественных технологий добычи углеводородов", - отметила губернатор.
Как добавил в ходе заседания полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в настоящее время первостепенной задачей является обеспечение технологического роста нефтегазового комплекса и решение важнейшей задачи технологического суверенитета.
"По данным Минэнерго России, зависимость от импортного оборудования снизилась с 67% до 38%. Необходимо и дальше планомерно вести эту работу. Сейчас разрабатываются семь дорожных карт, которые лягут в основу дальнейшего развития отраслей. Приоритет получат технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Арктической зоне и на шельфе, оборудование для производства СПГ, а также газохимия", - приводит слова полпреда департамент внутренней политики Югры.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваЮграХанты-Мансийский автономный округРоссийское газовое общество
 
 
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