Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра формирует пакет предложений, связанный со снижением зависимости от импортных технологий и оборудования, используемых в нефтегазодобыче, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли в ходе выездного заседания Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников России на тему "Роль природного газа в развитии Югры и России" обсудили глава ХМАО, представители Государственной думы РФ, ПАО "Газпром", Союза нефтегазопромышленников России, союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество", а также бизнес-сообщества и общественных организаций.
По словам Комаровой, по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535,2 миллиона тонн нефти, вклад Югры в этот объем – 41,7%. Прогноз на 2023 год – 517 миллионов тонн. Она отметила, что снижение связано с договоренностями в формате соглашения ОПЕК+.
"В этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти не повлияло на объемы работ, связанных с инвестирование в ТЭК, в нефтегазодобычу и качество жизни людей. Правительство автономного округа подготовило ряд инициатив для устойчивого развития отрасли и региона. Это стимулирование воспроизводства минерально-сырьевой базы, включающее совершенствование системы лицензирования недр, стимулирование геологоразведочных работ, донастройка специального налогового режима (НДД) в части его расширения и уточнения параметров, снижение уровня импортозависимости в нефтегазовой отрасли путем разработки, апробации и тиражирования отечественных технологий добычи углеводородов", - отметила губернатор.
Как добавил в ходе заседания полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в настоящее время первостепенной задачей является обеспечение технологического роста нефтегазового комплекса и решение важнейшей задачи технологического суверенитета.
"По данным Минэнерго России, зависимость от импортного оборудования снизилась с 67% до 38%. Необходимо и дальше планомерно вести эту работу. Сейчас разрабатываются семь дорожных карт, которые лягут в основу дальнейшего развития отраслей. Приоритет получат технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Арктической зоне и на шельфе, оборудование для производства СПГ, а также газохимия", - приводит слова полпреда департамент внутренней политики Югры.