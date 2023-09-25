https://ria.ru/20230925/importozavisimost-1898536304.html

Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче

Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче - РИА Новости, 25.09.2023

Югра работает над снижением импортозависимости в нефтегазодобыче

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра формирует пакет предложений, связанный со снижением зависимости от импортных технологий и оборудования, используемых в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:19

2023-09-25T16:19

2023-09-25T16:19

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

югра

ханты-мансийский автономный округ

российское газовое общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/04/241080458_0:127:2048:1279_1920x0_80_0_0_b23989195c14acb73c4ab0aab4a42ecc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра формирует пакет предложений, связанный со снижением зависимости от импортных технологий и оборудования, используемых в нефтегазодобыче, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова. Перспективы развития нефтегазовой отрасли в ходе выездного заседания Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников России на тему "Роль природного газа в развитии Югры и России" обсудили глава ХМАО, представители Государственной думы РФ, ПАО "Газпром", Союза нефтегазопромышленников России, союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество", а также бизнес-сообщества и общественных организаций. По словам Комаровой, по итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535,2 миллиона тонн нефти, вклад Югры в этот объем – 41,7%. Прогноз на 2023 год – 517 миллионов тонн. Она отметила, что снижение связано с договоренностями в формате соглашения ОПЕК+. "В этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти не повлияло на объемы работ, связанных с инвестирование в ТЭК, в нефтегазодобычу и качество жизни людей. Правительство автономного округа подготовило ряд инициатив для устойчивого развития отрасли и региона. Это стимулирование воспроизводства минерально-сырьевой базы, включающее совершенствование системы лицензирования недр, стимулирование геологоразведочных работ, донастройка специального налогового режима (НДД) в части его расширения и уточнения параметров, снижение уровня импортозависимости в нефтегазовой отрасли путем разработки, апробации и тиражирования отечественных технологий добычи углеводородов", - отметила губернатор. Как добавил в ходе заседания полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в настоящее время первостепенной задачей является обеспечение технологического роста нефтегазового комплекса и решение важнейшей задачи технологического суверенитета. "По данным Минэнерго России, зависимость от импортного оборудования снизилась с 67% до 38%. Необходимо и дальше планомерно вести эту работу. Сейчас разрабатываются семь дорожных карт, которые лягут в основу дальнейшего развития отраслей. Приоритет получат технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Арктической зоне и на шельфе, оборудование для производства СПГ, а также газохимия", - приводит слова полпреда департамент внутренней политики Югры.

https://ria.ru/20230922/oez-1898056861.html

https://ria.ru/20230922/yugra-1898051987.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наталья комарова, югра, ханты-мансийский автономный округ, российское газовое общество