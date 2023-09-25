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Киев рассказал, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества - РИА Новости, 25.09.2023
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21:01 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/gosimuschestvo-1898593982.html
Киев рассказал, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества
Киев рассказал, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества - РИА Новости, 25.09.2023
Киев рассказал, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества
Более четырех миллиардов гривен (более 108 миллионов долларов) поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год, сообщили в украинском кабмине. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:01
2023-09-25T21:01
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
киев
дмитрий разумков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более четырех миллиардов гривен (более 108 миллионов долларов) поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год, сообщили в украинском кабмине. "Более четырех миллиардов гривен получил госбюджет от продажи государственного имущества с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года. За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении на сайте кабмина. По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы". "Сегодня перед нами стоит еще больший вызов – продажа активов большой приватизации и санкционного имущества. Это позволит привлечь международные инвестиции и получить еще больше средств для бюджета", – приводит слова и.о. председателя фонда госимущества Украины Александра Федоришина сайт кабмина. Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Ранее он заявил о старте с сентября прошлого года массовой приватизации, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895679632.html
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украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, киев, дмитрий разумков
Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Киев, Дмитрий Разумков
Киев рассказал, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества

Кабмин: Украина получила более 108 миллионов долларов от продажи госимущества

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более четырех миллиардов гривен (более 108 миллионов долларов) поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год, сообщили в украинском кабмине.
«
"Более четырех миллиардов гривен получил госбюджет от продажи государственного имущества с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года. За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы".
«
"Сегодня перед нами стоит еще больший вызов – продажа активов большой приватизации и санкционного имущества. Это позволит привлечь международные инвестиции и получить еще больше средств для бюджета", – приводит слова и.о. председателя фонда госимущества Украины Александра Федоришина сайт кабмина.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию.
Ранее он заявил о старте с сентября прошлого года массовой приватизации, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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УкраинаДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныКиевДмитрий Разумков
 
 
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