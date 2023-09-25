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Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 25.09.2023 (обновлено: 12:01 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/geroy-1898449088.html
Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России
Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России - РИА Новости, 25.09.2023
Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России
Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщили в российском... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:23
2023-09-25T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщили в российском военном ведомстве."За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых запечатлено, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе боя, противостоят 12 штурмовикам украинских войск.В Минобороны отметили, что командир подразделения с позывным "Большой" умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей."Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230922/gomboev-1898025300.html
https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России

Шойгу представил замкомвзвода с позывным Большой к званию Героя России

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщили в российском военном ведомстве.
"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Погибшему в ДНР уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России
22 сентября, 14:30
Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых запечатлено, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе боя, противостоят 12 штурмовикам украинских войск.
В Минобороны отметили, что командир подразделения с позывным "Большой" умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
"Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - подчеркнули в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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