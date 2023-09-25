https://ria.ru/20230925/geroy-1898449088.html

Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России

Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России - РИА Новости, 25.09.2023

Шойгу представил военнослужащего с позывным Большой к званию Героя России

Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщили в российском... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:23

2023-09-25T11:23

2023-09-25T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщили в российском военном ведомстве."За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых запечатлено, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе боя, противостоят 12 штурмовикам украинских войск.В Минобороны отметили, что командир подразделения с позывным "Большой" умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей."Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - подчеркнули в военном ведомстве.

https://ria.ru/20230922/gomboev-1898025300.html

https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр