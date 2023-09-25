https://ria.ru/20230925/gatilov-1898587262.html

Гатилов отреагировал на чествование эсэсовца в парламенте Канады

Гатилов отреагировал на чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023

Гатилов отреагировал на чествование эсэсовца в парламенте Канады

Чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, стало позором для Канады, их поспешные извинения выглядят... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:24

2023-09-25T20:24

2023-09-25T20:24

канада

россия

оттава

геннадий гатилов

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, стало позором для Канады, их поспешные извинения выглядят нелепо, но большинство людей на планете сохраняет трезвый рассудок, так как событие вызвало мировое порицание, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Постпред РФ назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв. "Продолжительные овации парламентариев в честь престарелого гитлеровца моментально стали позором для Оттавы и вызвали общемировое порицание. Это говорит о том, что подавляющее большинство людей на планете сохраняет трезвый рассудок и не позволяет потомкам беглых нацистов безнаказанно героизировать своих "ветеранов", осквернять память десятков тысяч жертв украинской добровольческой дивизии СС "Галичина". Поспешные извинения спикера Палаты представителей Канады, что он якобы "не знал некоторые нюансы биографии украинско-канадского ветерана Второй мировой войны", выглядят, мягко говоря, нелепо", - говорится в заявлении Гатилова, опубликованного в Telegram-канале российской миссии. Он отметил, что действия спикера палаты представителей Канады говорят о том, что он и его коллеги "совершенно не знакомы с историей собственной страны, приютившей в своё время тысячи подобных", а также подчеркнул, что Канада не поддерживает ежегодные резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. "Получается, что эти документы противоречат курсу Оттавы на обеление укрывающихся в Канаде гитлеровцев, из которых пытаются изобразить неких "борцов за независимость". Всё это подтверждает актуальность борьбы с героизацией нацизма, которую российская делегация ведёт в ООН", - добавил Гатилов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.

https://ria.ru/20230925/esesovets-1898472323.html

https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html

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канада, россия, оттава, геннадий гатилов, владимир зеленский, джастин трюдо, оон, генеральная ассамблея оон