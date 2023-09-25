https://ria.ru/20230925/frantsiya-1898396307.html

Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток

Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток - РИА Новости, 25.09.2023

Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра Элизабет Борн продавать топливо в убыток ради понижения цен на АЗС страны, которое... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:22

2023-09-25T01:22

2023-09-25T02:33

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра Элизабет Борн продавать топливо в убыток ради понижения цен на АЗС страны, которое производители и дистрибьюторы отказались выполнять.В интервью телеканалу TF1 в воскресенье президент сообщил, что подобная мера не будет официально введена, но правительство сохранит возможность прибегнуть к ней "в качестве угрозы". При этом Макрон распорядился, чтобы производители продавали топливо "по себестоимости".Он также заявил, что правительство обеспечит субсидии размером в 100 евро для тех, кто вынужден много передвигаться на автомобиле, чтобы добраться до работы.Президент отметил, что "окажет давление на 60 крупнейших производителей продовольствия, чтобы добиться соглашения о сокращении маржи" на фоне растущей продовольственной инфляции.Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин в убыток в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". По ее словам, с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен, однако компании не могут снизить цены еще больше, поскольку во Франции с 1963 года запрещена продажа в убыток. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что разрешение дистрибьюторам во Франции продавать бензин в убыток начнет действовать с декабря и продлится шесть месяцев. Однако владельцы крупнейших супермаркетов страны категорически отказались продавать бензин на заправках, расположенных на их территории, в убыток, а крупнейшая французская нефтепроизводящая компания TotalEnergies сообщила, что не намерена устанавливать цену на своих АЗС ниже ранее обещанного потолка в 1,99 евро за литр.Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр — символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.

https://ria.ru/20230921/gd-1897786930.html

https://ria.ru/20230923/energokompaniya-1898224180.html

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франция, эммануэль макрон, элизабет борн, брюно ле мэр