https://ria.ru/20230925/forum-1898519795.html

Более 400 человек собрались на международном форуме "Baltic Weekend 2023"

Более 400 человек собрались на международном форуме "Baltic Weekend 2023" - РИА Новости, 25.09.2023

Более 400 человек собрались на международном форуме "Baltic Weekend 2023"

В XXIII международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2023, который организует и проводит SPN Communications, приняли участие 450 человек, а на конкурс... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:37

2023-09-25T15:37

2023-09-25T15:37

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 сен - SPN Communications. В XXIII международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2023, который организует и проводит SPN Communications, приняли участие 450 человек, а на конкурс лучших PR-практик "PROBA Awards 2023" было подано 235 заявок. Самые важные и актуальные темы представители топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ обсуждали на пленарных заседаниях форума. Так, одну из стратегически важных тем "Конгрессная деятельность - продвижение России за рубежом" на пленарном заседании первого дня форума затронул председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "На сегодняшний день продвижение интересов нашей страны за рубежом обложено большим количеством ограничений. Однако в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в Китае интерес огромный, площадок для пиара большое множество. Поэтому для нас всех будет много работы на этом рынке!", - сказал Стуглев. Кроме того, состоялась дискуссия при поддержке Центра управления репутацией (ЦУР) "Репутация – наше все. Как ее не потерять и приумножить бизнесам, государству и обществу". Модератором этой секции выступил Антон Назаров, председатель совета директоров Группы ЦУР. Пленарное заседание второго дня было не менее насыщенно важными для коммуникационного сообщества темами, например, об Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К), которые инициировали создание рейтинга креативности пиар-агентств. Эксперты в зале также подтвердили, что пиару еще предстоит утверждаться в сознании людей как творческой отрасли. Генеральный директор PR News Лилия Глазова отметила, что агентства не всегда заявляют, что они исполнители. "Это проблема - мы стесняемся, боимся заявлять о себе. АКАР изменил ситуацию на рынке, показав, что нужно всегда подчеркивать, что это ваш проект", - сообщила спикер. В продолжение обоих дней были организованы дискуссионные площадки, где каждый участник мог выбрать интересующее его направление, послушать спикеров и задать вопросы. Одной из тем круглого стола при поддержке госкорпорации "Росатом" стали "Квантовые технологии, ИИ, нейробиотех: как говорить просто о сложном". "Мы привлекаем в разработку проектов различные научные центры, ВУЗы и так далее, при этом оставляем сотрудников на своих прежних рабочих местах. Это сильно помогает развивать науку. Нужно популяризировать профессию ученого. Молодые ученые должны стать звездами - их нужно продвигать", - подчеркнул заместитель генерального директора по реализации дорожной карты "Росатома" Михаил Насибулин. Среди других не менее интересных тем можно отметить "PR Stand-Up: Коммуникаторы VS Нейросети". При поддержке IT-компании "Код безопасности" прошла увлекательная встреча "Переиграли и уничтожили? Актуальные и адекватные коммуникационные стратегии российских ИТ-компаний"; при поддержке "Авито" состоялась оживленная дискуссия "Код от сердца: как ИТ использует искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь проще и безопаснее, и как коммуникаторы влюбляют в него людей"; при поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью был организован один из самых актуальных круглых столов "Информационные материалы. Маркировать или нет?". Кроме того, в рамках первого дня "Baltic Weekend 2023" жюри определили победителей ежегодной премии "PROBA Awards 2023", на которой выбирают лучшие PR-практики текущего года. В этот сезон на конкурс подали 235 заявок, из числа которых были выбраны 17 лучших. Жюри уделили большое внимание не только креативу и формальным сторонам оценивания, например, достижения поставленных целей проекта, но и описанию идеи реализации проекта, трудностей, через которые прошла команда, и, конечно, новый опыт, который демонстрирует проект. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы