Рейтинг@Mail.ru
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 25.09.2023 (обновлено: 18:17 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/finlyandiya-1898550867.html
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища - РИА Новости, 25.09.2023
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища
Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:19
2023-09-25T18:17
в мире
финляндия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896542016_0:139:1207:818_1920x0_80_0_0_b33c28ecc0aefd1a6b5fbbfdf16af9f3.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге. "Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС", — сказала она. Сейчас ведомство разрабатывает процедуру, как именно это будет применяться на практике.Финско-российская граница — внешняя граница ЕС.Сейчас любой человек может на границе Финляндии запросить убежище, подав заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства он получает право находиться в миграционном центре, а чуть позже — право работать.По закону власти обязаны рассмотреть прошение в шестимесячный срок, но известны случаи, когда на это уходит до восьми лет.Количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021-м до 1197 в 2022-м, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь. Согласно прогнозу миграционного ведомства Финляндии на 2023 год, ожидается 1,2 тысячи запросов на убежище от россиян.
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html
https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896542016_0:0:1127:845_1920x0_80_0_0_d37e8b2dab2ab99da0c33e35721635bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища

МВД Финляндии хочет начать отказывать соискателям убежища прямо на границе

© РИА Новости / Игорь Петров | Перейти в медиабанкГраница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Брусничное"
Граница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Брусничное - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Игорь Петров
Перейти в медиабанк
Граница России с Финляндией возле многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Брусничное". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге.
«
"Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС", — сказала она.
Сейчас ведомство разрабатывает процедуру, как именно это будет применяться на практике.
Финско-российская граница — внешняя граница ЕС.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян
Вчера, 09:32
Сейчас любой человек может на границе Финляндии запросить убежище, подав заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства он получает право находиться в миграционном центре, а чуть позже — право работать.
По закону власти обязаны рассмотреть прошение в шестимесячный срок, но известны случаи, когда на это уходит до восьми лет.
Количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021-м до 1197 в 2022-м, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь. Согласно прогнозу миграционного ведомства Финляндии на 2023 год, ожидается 1,2 тысячи запросов на убежище от россиян.
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
СМИ: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией
20 сентября, 12:55
 
В миреФинляндияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала