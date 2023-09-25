https://ria.ru/20230925/finlyandiya-1898550867.html
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища - РИА Новости, 25.09.2023
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища
Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:19
2023-09-25T17:19
2023-09-25T18:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге. "Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС", — сказала она. Сейчас ведомство разрабатывает процедуру, как именно это будет применяться на практике.Финско-российская граница — внешняя граница ЕС.Сейчас любой человек может на границе Финляндии запросить убежище, подав заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства он получает право находиться в миграционном центре, а чуть позже — право работать.По закону власти обязаны рассмотреть прошение в шестимесячный срок, но известны случаи, когда на это уходит до восьми лет.Количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021-м до 1197 в 2022-м, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь. Согласно прогнозу миграционного ведомства Финляндии на 2023 год, ожидается 1,2 тысячи запросов на убежище от россиян.
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища
МВД Финляндии хочет начать отказывать соискателям убежища прямо на границе
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге.
«
"Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС
", — сказала она.
Сейчас ведомство разрабатывает процедуру, как именно это будет применяться на практике.
Финско-российская граница — внешняя граница ЕС.
Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян
Сейчас любой человек может на границе Финляндии запросить убежище, подав заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства он получает право находиться в миграционном центре, а чуть позже — право работать.
По закону власти обязаны рассмотреть прошение в шестимесячный срок, но известны случаи, когда на это уходит до восьми лет.
Количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России
в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021-м до 1197 в 2022-м, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь. Согласно прогнозу миграционного ведомства Финляндии на 2023 год, ожидается 1,2 тысячи запросов на убежище от россиян.
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