https://ria.ru/20230925/finlyandiya-1898550867.html

МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища

МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища - РИА Новости, 25.09.2023

МВД Финляндии хочет изменить процедуру предоставления убежища

Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:19

2023-09-25T17:19

2023-09-25T18:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финляндия изменит процедуру предоставления убежища, сообщила представитель МВД страны Риитта Копонен на брифинге. "Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС", — сказала она. Сейчас ведомство разрабатывает процедуру, как именно это будет применяться на практике.Финско-российская граница — внешняя граница ЕС.Сейчас любой человек может на границе Финляндии запросить убежище, подав заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства он получает право находиться в миграционном центре, а чуть позже — право работать.По закону власти обязаны рассмотреть прошение в шестимесячный срок, но известны случаи, когда на это уходит до восьми лет.Количество запросов об убежище в Финляндии от граждан России в 2022 году выросло в шесть раз: с 207 в 2021-м до 1197 в 2022-м, причем 743 заявления были поданы с сентября по декабрь. Согласно прогнозу миграционного ведомства Финляндии на 2023 год, ожидается 1,2 тысячи запросов на убежище от россиян.

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html

https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии