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В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий - РИА Новости, 25.09.2023
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10:21 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/finlyandiya-1898428470.html
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий - РИА Новости, 25.09.2023
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий
Студенты университетов в финских городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, проводят акции протеста против планов правительства сократить студенческие пособия,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:21
2023-09-25T10:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Студенты университетов в финских городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, проводят акции протеста против планов правительства сократить студенческие пособия, сообщает в понедельник финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "В 8 часов утра студенты заняли кампусы Университета Оулу и Университета прикладных наук Оулу. В 9 часов утра демонстрации продолжились в Университете Восточной Финляндии в Йоэнсуу, в Университете LUT в Лаппеенранта, в Универтисете Тампере и в Университете прикладных наук Тампере. В полдень акции протеста стартуют в Университете Ювяскюля и Университете прикладных наук Ювяскюля", - говорится в сообщении. По словам одного из организаторов, Веры Киискиля, планы по сокращению финансирования студентов стали "последней каплей", акция протеста – единственный способ изменить ситуацию. На этой неделе со вторника запланированы различные мероприятия протеста финских профсоюзов против планов кабмина по упрощению увольнений, изменению оплаты больничного листа и других. Речь о всеобщей забастовке не идет, а мероприятия направлены на выражение мнения, уточняли ранее в Центральном объединении профсоюзов Финляндии SAK.
https://ria.ru/20230618/protest-1879008692.html
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в мире, финляндия, оулу (город), йоэнсуу
В мире, Финляндия, Оулу (город), Йоэнсуу
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий

В трех финских городах начались протесты студентов против сокращения пособий

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Студенты университетов в финских городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, проводят акции протеста против планов правительства сократить студенческие пособия, сообщает в понедельник финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"В 8 часов утра студенты заняли кампусы Университета Оулу и Университета прикладных наук Оулу. В 9 часов утра демонстрации продолжились в Университете Восточной Финляндии в Йоэнсуу, в Университете LUT в Лаппеенранта, в Универтисете Тампере и в Университете прикладных наук Тампере. В полдень акции протеста стартуют в Университете Ювяскюля и Университете прикладных наук Ювяскюля", - говорится в сообщении.
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По словам одного из организаторов, Веры Киискиля, планы по сокращению финансирования студентов стали "последней каплей", акция протеста – единственный способ изменить ситуацию.
На этой неделе со вторника запланированы различные мероприятия протеста финских профсоюзов против планов кабмина по упрощению увольнений, изменению оплаты больничного листа и других. Речь о всеобщей забастовке не идет, а мероприятия направлены на выражение мнения, уточняли ранее в Центральном объединении профсоюзов Финляндии SAK.
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