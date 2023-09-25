https://ria.ru/20230925/finlyandiya-1898428470.html
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий - РИА Новости, 25.09.2023
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий
Студенты университетов в финских городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, проводят акции протеста против планов правительства сократить студенческие пособия,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:21
2023-09-25T10:21
2023-09-25T10:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Студенты университетов в финских городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, проводят акции протеста против планов правительства сократить студенческие пособия, сообщает в понедельник финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "В 8 часов утра студенты заняли кампусы Университета Оулу и Университета прикладных наук Оулу. В 9 часов утра демонстрации продолжились в Университете Восточной Финляндии в Йоэнсуу, в Университете LUT в Лаппеенранта, в Универтисете Тампере и в Университете прикладных наук Тампере. В полдень акции протеста стартуют в Университете Ювяскюля и Университете прикладных наук Ювяскюля", - говорится в сообщении. По словам одного из организаторов, Веры Киискиля, планы по сокращению финансирования студентов стали "последней каплей", акция протеста – единственный способ изменить ситуацию. На этой неделе со вторника запланированы различные мероприятия протеста финских профсоюзов против планов кабмина по упрощению увольнений, изменению оплаты больничного листа и других. Речь о всеобщей забастовке не идет, а мероприятия направлены на выражение мнения, уточняли ранее в Центральном объединении профсоюзов Финляндии SAK.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, оулу (город), йоэнсуу
В мире, Финляндия, Оулу (город), Йоэнсуу
В Финляндии начались протесты студентов против планов по сокращению пособий
В трех финских городах начались протесты студентов против сокращения пособий
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости.
Студенты университетов в финских городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, проводят акции протеста против планов правительства сократить студенческие пособия, сообщает в понедельник финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE
.
"В 8 часов утра студенты заняли кампусы Университета Оулу и Университета прикладных наук Оулу. В 9 часов утра демонстрации продолжились в Университете Восточной Финляндии в Йоэнсуу, в Университете LUT в Лаппеенранта, в Универтисете Тампере и в Университете прикладных наук Тампере. В полдень акции протеста стартуют в Университете Ювяскюля и Университете прикладных наук Ювяскюля", - говорится в сообщении.
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По словам одного из организаторов, Веры Киискиля, планы по сокращению финансирования студентов стали "последней каплей", акция протеста – единственный способ изменить ситуацию.
На этой неделе со вторника запланированы различные мероприятия протеста финских профсоюзов против планов кабмина по упрощению увольнений, изменению оплаты больничного листа и других. Речь о всеобщей забастовке не идет, а мероприятия направлены на выражение мнения, уточняли ранее в Центральном объединении профсоюзов Финляндии SAK.
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