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Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября
Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября - РИА Новости, 25.09.2023
Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября
Дебютный полнометражный фильм Валерия Переверзева "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября, сообщил генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T23:26
2023-09-25T23:26
2023-09-25T23:26
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дебютный полнометражный фильм Валерия Переверзева "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября, сообщил генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак. "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева выйдет на экраны страны 23 ноября 2023 года...", - написал он в Facebook*. В настоящий момент ведутся переговоры с площадками, на которых состоятся премьеры, идет разработка официальных рекламных материалов, говорится в сообщении. "Сам фильм на заключительной стадии постпродакшна: делаются звук и титры", - добавил Пастернак. "Брат 3" — дебютная полнометражная кинокартина Переверзева, отметил дистрибьютор. Съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. В массовых сценах и эпизодах фильма снялись простые жители Тамбова и области, которые прошли открытый кастинг, заключил Пастернак.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, тамбов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), facebook, москва, россия
Технологии, Тамбов, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Facebook, Москва, Россия
Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября
Фильм "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева выйдет в прокат 23 ноября