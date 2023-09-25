https://ria.ru/20230925/film-1898606388.html

Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября

Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября - РИА Новости, 25.09.2023

Фильм "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября

Дебютный полнометражный фильм Валерия Переверзева "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября, сообщил генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:26

2023-09-25T23:26

2023-09-25T23:26

технологии

тамбов

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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москва

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дебютный полнометражный фильм Валерия Переверзева "Брат 3" выйдет в прокат 23 ноября, сообщил генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак. "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева выйдет на экраны страны 23 ноября 2023 года...", - написал он в Facebook*. В настоящий момент ведутся переговоры с площадками, на которых состоятся премьеры, идет разработка официальных рекламных материалов, говорится в сообщении. "Сам фильм на заключительной стадии постпродакшна: делаются звук и титры", - добавил Пастернак. "Брат 3" — дебютная полнометражная кинокартина Переверзева, отметил дистрибьютор. Съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. В массовых сценах и эпизодах фильма снялись простые жители Тамбова и области, которые прошли открытый кастинг, заключил Пастернак.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230922/cheburashka-1898013003.html

https://ria.ru/20230925/konyukhov-1898552724.html

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технологии, тамбов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), facebook, москва, россия