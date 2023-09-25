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Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной - РИА Новости, 25.09.2023
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00:36 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/fedoseeva-shukshina-1897988723.html
Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной
Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной - РИА Новости, 25.09.2023
Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной
Советская и российская киноактриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:36
2023-09-25T00:36
справки
лидия федосеева-шукшина
вгик
василий шукшин
ленинград
сергей герасимов
культура
кино
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Советская и российская киноактриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В кино с 1955 года, первой ролью артистки была лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Первую главную роль Лидия Федосеева исполнила в фильме "Сверстницы" (1959).В полной мере талант актрисы раскрылся в фильмах ее мужа, писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, в которых она сыграла народных героинь – простых русских женщин, искренних и доверчивых, наделенных внутренней силой. Таковы Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная"(1973). После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию – Федосеева-Шукшина. В кинолентах 1970-х годов актриса продолжила образную линию шукшинских героинь, сыграв главные роли в фильмах "Трын-трава" (1976) Сергея Никоненко и "Позови меня в даль светлую"(1977) Станислава Любшина и Германа Лаврова.Федосеева-Шукшина много снималась в исторических фильмах: "Юность Петра" (1980), "Демидовы" (1983), "Виват, гардемарины" (1991), "Петербургские тайны" (1994-1998), "Графиня Шереметева" (1994), "Князь Юрий Долгорукий" (1998) и др. Запоминающимися были ее роли экранизациях "Мертвые души" (1984) и "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001) по Николаю Гоголю, "Маленькие трагедии" (1979) по Александру Пушкину, "Хождение по мукам" (1977) по Алексею Толстому, "Крейцерова соната" (1987) по Льву Толстому и др.Она играла в польских кинолентах "До последней капли крови" (1979) и "Баллада о Янушике" (1987).Зрителям запомнились работы актрисы в картинах "12 стульев (1976), "Вам и не снилось" (1980), "Любовь с привилегиями" (1989) и др.В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина снималась в фильмах и сериалах "Террористка: Особо опасна" (2009), "Сердце матери" (2010), "Женить миллионера!" (2010), "Секс, кофе, сигареты" (2013), "Линия Марты" (2014), "МакМафия" (2018-2020). Всего на ее счету свыше 90 ролей в кино.В 1974-1993 годах актриса работала в Театре-студии киноактера (с 2019 года – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).В 2005-2014 годах была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!". Народная артистка РСФСР (1984).Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998). Актриса несколько раз была замужем. У нее три дочери.Мария Шукшина – актриса. Ольга Шукшина снималась в нескольких фильмах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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справки, лидия федосеева-шукшина, вгик, василий шукшин, ленинград, сергей герасимов, культура, кино, кино и сериалы, театр, театр киноактера, государственный театр киноактера
Справки, Лидия Федосеева-Шукшина, ВГИК, Василий Шукшин, Ленинград, Сергей Герасимов, Культура, Кино, Кино и сериалы, Театр, Театр киноактера, Государственный театр киноактера

Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Советская и российская киноактриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В кино с 1955 года, первой ролью артистки была лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Первую главную роль Лидия Федосеева исполнила в фильме "Сверстницы" (1959).
В полной мере талант актрисы раскрылся в фильмах ее мужа, писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, в которых она сыграла народных героинь – простых русских женщин, искренних и доверчивых, наделенных внутренней силой. Таковы Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная"(1973).
После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию – Федосеева-Шукшина.
В кинолентах 1970-х годов актриса продолжила образную линию шукшинских героинь, сыграв главные роли в фильмах "Трын-трава" (1976) Сергея Никоненко и "Позови меня в даль светлую"(1977) Станислава Любшина и Германа Лаврова.
Федосеева-Шукшина много снималась в исторических фильмах: "Юность Петра" (1980), "Демидовы" (1983), "Виват, гардемарины" (1991), "Петербургские тайны" (1994-1998), "Графиня Шереметева" (1994), "Князь Юрий Долгорукий" (1998) и др. Запоминающимися были ее роли экранизациях "Мертвые души" (1984) и "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001) по Николаю Гоголю, "Маленькие трагедии" (1979) по Александру Пушкину, "Хождение по мукам" (1977) по Алексею Толстому, "Крейцерова соната" (1987) по Льву Толстому и др.
Она играла в польских кинолентах "До последней капли крови" (1979) и "Баллада о Янушике" (1987).
Зрителям запомнились работы актрисы в картинах "12 стульев (1976), "Вам и не снилось" (1980), "Любовь с привилегиями" (1989) и др.
В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина снималась в фильмах и сериалах "Террористка: Особо опасна" (2009), "Сердце матери" (2010), "Женить миллионера!" (2010), "Секс, кофе, сигареты" (2013), "Линия Марты" (2014), "МакМафия" (2018-2020).
Всего на ее счету свыше 90 ролей в кино.
В 1974-1993 годах актриса работала в Театре-студии киноактера (с 2019 года – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
В 2005-2014 годах была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!".
Народная артистка РСФСР (1984).
Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998).
Актриса несколько раз была замужем. У нее три дочери.
Мария Шукшина – актриса. Ольга Шукшина снималась в нескольких фильмах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛидия Федосеева-ШукшинаВГИКВасилий ШукшинЛенинградСергей ГерасимовКультураКиноКино и сериалыТеатрТеатр киноактераГосударственный театр киноактера
 
 
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