https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html

В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца

В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023

В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца

Израильское антифашистское движение решительно осуждает приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС, и ожидает, что власти... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:51

2023-09-25T11:51

2023-09-25T11:53

в мире

канада

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/69/1517356953_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_439fb16409cc7bef2e76db795b2512b6.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Израильское антифашистское движение решительно осуждает приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС, и ожидает, что власти еврейского государства выступят с соответствующей реакцией, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.По его словам, антифашистское движение направит письмо послу Израиля в Канаде с просьбой высказаться о недопустимости подобных действий.На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже"."В первую очередь, мы осуждаем такое приглашение. Запад забыл, что такое фашизм и нацизм, и с легкостью заигрывает с ними. Мы надеемся, что так же, как и мы, наши власти осудят этот поступок, так как еврейский народ не забыл этих преступлений", - заявил Трапиров, отметив что "на Западе растеряли все ценности, которые были когда-то в нашем старом мире"."Зеленский и его хунта постоянно пытаются спрятать преступления бандеровцев и нацистов, которые творили бесчинства во времена Второй мировой войны, убивая евреев, поляков, русских и других людей. Но пока есть адекватные евреи, ему и прогнившему Западу это не удастся, и мы будем говорить об этом и напоминать об этом всем", - подчеркнул лидер антифашистов Израиля.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html

https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html

канада

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, канада, израиль