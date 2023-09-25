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В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023
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11:51 25.09.2023 (обновлено: 11:53 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html
В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца
В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023
В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца
Израильское антифашистское движение решительно осуждает приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС, и ожидает, что власти... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:51
2023-09-25T11:53
в мире
канада
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Израильское антифашистское движение решительно осуждает приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС, и ожидает, что власти еврейского государства выступят с соответствующей реакцией, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.По его словам, антифашистское движение направит письмо послу Израиля в Канаде с просьбой высказаться о недопустимости подобных действий.На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже"."В первую очередь, мы осуждаем такое приглашение. Запад забыл, что такое фашизм и нацизм, и с легкостью заигрывает с ними. Мы надеемся, что так же, как и мы, наши власти осудят этот поступок, так как еврейский народ не забыл этих преступлений", - заявил Трапиров, отметив что "на Западе растеряли все ценности, которые были когда-то в нашем старом мире"."Зеленский и его хунта постоянно пытаются спрятать преступления бандеровцев и нацистов, которые творили бесчинства во времена Второй мировой войны, убивая евреев, поляков, русских и других людей. Но пока есть адекватные евреи, ему и прогнившему Западу это не удастся, и мы будем говорить об этом и напоминать об этом всем", - подчеркнул лидер антифашистов Израиля.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html
https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html
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в мире, канада, израиль
В мире, Канада, Израиль
В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца

В Израиле обратятся к послу в Канаде из-за чествования эсэсовца в парламенте

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Израильское антифашистское движение решительно осуждает приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС, и ожидает, что власти еврейского государства выступят с соответствующей реакцией, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
По его словам, антифашистское движение направит письмо послу Израиля в Канаде с просьбой высказаться о недопустимости подобных действий.
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
"В первую очередь, мы осуждаем такое приглашение. Запад забыл, что такое фашизм и нацизм, и с легкостью заигрывает с ними. Мы надеемся, что так же, как и мы, наши власти осудят этот поступок, так как еврейский народ не забыл этих преступлений", - заявил Трапиров, отметив что "на Западе растеряли все ценности, которые были когда-то в нашем старом мире".
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"Зеленский и его хунта постоянно пытаются спрятать преступления бандеровцев и нацистов, которые творили бесчинства во времена Второй мировой войны, убивая евреев, поляков, русских и других людей. Но пока есть адекватные евреи, ему и прогнившему Западу это не удастся, и мы будем говорить об этом и напоминать об этом всем", - подчеркнул лидер антифашистов Израиля.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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