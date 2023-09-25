https://ria.ru/20230925/es-1898661153.html

Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей

Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей - РИА Новости, 26.09.2023

Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей

Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" направит жалобу представительствам ЕС, ОБСЕ и ООН из-за давления со стороны правящей партии и президента... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-25T16:01

2023-09-25T16:01

2023-09-26T11:27

в мире

россия

молдавия

майя санду

мария захарова

леонид слуцкий (политик)

возрождение

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" направит жалобу представительствам ЕС, ОБСЕ и ООН из-за давления со стороны правящей партии и президента республики Майи Санду, заявила на брифинге лидер политического движения Наталия Параска."В этом письме мы подробно изложили многочисленные нарушения прав человека и политических свобод со стороны молдавских властей. <...> Мы требуем от властей прекратить политическое преследование, а также принести извинение близким родственникам пострадавшим из-за грубого вторжения в частную жизнь", — сказала политик.Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании партии. В этот же день парламент по запросу надзорного органа лишил депутатской неприкосновенности ее представителей Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их арестовали на 30 суток. По ее словам, арест членов партии — это политический заказ со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность". "Все, чем оперируют прокуроры, это доносы. Задержание наших депутатов - это ответные действия Майи Санду и правящей партии на мою встречу с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Наша партия столкнулась с политическим давлением, партию пытаются раздробить, поскольку в нас видят основного политического давления", — добавила Параска. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким.

https://ria.ru/20230926/gutsul-1898643145.html

https://ria.ru/20230925/podgotovka-1898598667.html

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в мире, россия, молдавия, майя санду, мария захарова, леонид слуцкий (политик), возрождение, евросоюз, обсе