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Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей - РИА Новости, 26.09.2023
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16:01 25.09.2023 (обновлено: 11:27 26.09.2023)
https://ria.ru/20230925/es-1898661153.html
Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей
Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей - РИА Новости, 26.09.2023
Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей
Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" направит жалобу представительствам ЕС, ОБСЕ и ООН из-за давления со стороны правящей партии и президента... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-25T16:01
2023-09-26T11:27
в мире
россия
молдавия
майя санду
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
возрождение
евросоюз
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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" направит жалобу представительствам ЕС, ОБСЕ и ООН из-за давления со стороны правящей партии и президента республики Майи Санду, заявила на брифинге лидер политического движения Наталия Параска."В этом письме мы подробно изложили многочисленные нарушения прав человека и политических свобод со стороны молдавских властей. &lt;...&gt; Мы требуем от властей прекратить политическое преследование, а также принести извинение близким родственникам пострадавшим из-за грубого вторжения в частную жизнь", — сказала политик.Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании партии. В этот же день парламент по запросу надзорного органа лишил депутатской неприкосновенности ее представителей Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их арестовали на 30 суток. По ее словам, арест членов партии — это политический заказ со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность". "Все, чем оперируют прокуроры, это доносы. Задержание наших депутатов - это ответные действия Майи Санду и правящей партии на мою встречу с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Наша партия столкнулась с политическим давлением, партию пытаются раздробить, поскольку в нас видят основного политического давления", — добавила Параска. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким.
https://ria.ru/20230926/gutsul-1898643145.html
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в мире, россия, молдавия, майя санду, мария захарова, леонид слуцкий (политик), возрождение, евросоюз, обсе
В мире, Россия, Молдавия, Майя Санду, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Возрождение, Евросоюз, ОБСЕ
Молдавская партия "Возрождение" пожалуется ЕС и ООН из-за давления властей

Партия "Возрождение" направит жалобу в ЕС, ОБСЕ и ООН из-за давления властей

© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramЛидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" направит жалобу представительствам ЕС, ОБСЕ и ООН из-за давления со стороны правящей партии и президента республики Майи Санду, заявила на брифинге лидер политического движения Наталия Параска.
"В этом письме мы подробно изложили многочисленные нарушения прав человека и политических свобод со стороны молдавских властей. <...> Мы требуем от властей прекратить политическое преследование, а также принести извинение близким родственникам пострадавшим из-за грубого вторжения в частную жизнь", — сказала политик.
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Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании партии. В этот же день парламент по запросу надзорного органа лишил депутатской неприкосновенности ее представителей Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их арестовали на 30 суток.
По ее словам, арест членов партии — это политический заказ со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность".
"Все, чем оперируют прокуроры, это доносы. Задержание наших депутатов - это ответные действия Майи Санду и правящей партии на мою встречу с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Наша партия столкнулась с политическим давлением, партию пытаются раздробить, поскольку в нас видят основного политического давления", — добавила Параска.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким.
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В миреРоссияМолдавияМайя СандуМария ЗахароваЛеонид Слуцкий (политик)ВозрождениеЕвросоюзОБСЕ
 
 
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