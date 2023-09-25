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В Ереване начались задержания протестующих, двигающихся по тротуарам - РИА Новости, 25.09.2023
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08:56 25.09.2023 (обновлено: 15:46 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/erevan-1898413799.html
В Ереване начались задержания протестующих, двигающихся по тротуарам
В Ереване начались задержания протестующих, двигающихся по тротуарам - РИА Новости, 25.09.2023
В Ереване начались задержания протестующих, двигающихся по тротуарам
Полиция начала задерживать протестующих в центре Еревана, двигающихся на улице по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:56
2023-09-25T15:46
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Полиция начала задерживать протестующих в центре Еревана, двигающихся на улице по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. В столице Армении в понедельник утром проходит акция неповиновения - децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией. Колонна двигается по нескольким улицам города. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна. Полицейские скрутили четырех человек, посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и представителями правоохранительных органов возникла потасовка. Протестующие требовали освободить своих товарищей. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230925/kocharyan-1898410089.html
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Задержание участников акции протеста в Ереване
Полиция начала задержания участников акции протеста в Ереване.
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване начались задержания протестующих, двигающихся по тротуарам

Полиция в Ереване задерживает протестующих, двигающихся колонной по тротуарам

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Полиция начала задерживать протестующих в центре Еревана, двигающихся на улице по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
В столице Армении в понедельник утром проходит акция неповиновения - децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.
Колонна двигается по нескольким улицам города. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна. Полицейские скрутили четырех человек, посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и представителями правоохранительных органов возникла потасовка. Протестующие требовали освободить своих товарищей.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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