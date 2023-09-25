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Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии - РИА Новости, 25.09.2023
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16:44 25.09.2023 (обновлено: 16:58 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/elektrichestvo-1898543138.html
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии - РИА Новости, 25.09.2023
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии
Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго". РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:44
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жкх
черкассы
украина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго". "Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона "Центр" в Черкассах оказался без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады работают на месте", - приводит текст сообщения компании украинское агентство УНН.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html
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жкх, черкассы, украина
ЖКХ, Черкассы, Украина
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии

Черкассыоблэнерго: часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго".
«
"Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона "Центр" в Черкассах оказался без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады работают на месте", - приводит текст сообщения компании украинское агентство УНН.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
На Украине заключенные могут начать производить электричество
19 сентября, 04:19
 
ЖКХЧеркассыУкраина
 
 
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