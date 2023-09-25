https://ria.ru/20230925/elektrichestvo-1898543138.html
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии - РИА Новости, 25.09.2023
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии
Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго". РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:44
2023-09-25T16:44
2023-09-25T16:58
жкх
черкассы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896509220_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_e56d56a97525c3398da8d2f45b549f12.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго". "Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона "Центр" в Черкассах оказался без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады работают на месте", - приводит текст сообщения компании украинское агентство УНН.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html
черкассы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896509220_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0e4216a9e08d1fd71b47f663da07cefc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, черкассы, украина
Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии
Черкассыоблэнерго: часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии