https://ria.ru/20230925/elektrichestvo-1898543138.html

Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии

Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии - РИА Новости, 25.09.2023

Часть города Черкассы осталась без электричества из-за аварии

Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго". РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:44

2023-09-25T16:44

2023-09-25T16:58

жкх

черкассы

украина

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Из-за аварии на электросетях часть города Черкассы на Украине остались без электроснабжения, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго". "Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона "Центр" в Черкассах оказался без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады работают на месте", - приводит текст сообщения компании украинское агентство УНН.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html

черкассы

украина

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жкх, черкассы, украина