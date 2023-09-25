Рейтинг@Mail.ru
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:13 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/ekskursiya-1898532797.html
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью - РИА Новости, 25.09.2023
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью
Почти 20 представителей ведущих туристических операторов Объединённых Арабских Эмиратов поучаствовали в ознакомительном туре по Подмосковью с посещением... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:13
2023-09-25T16:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
оаэ
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898526383_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b50d012d46176a2cc0aa17f9ba7ebfbe.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 20 представителей ведущих туристических операторов Объединённых Арабских Эмиратов поучаствовали в ознакомительном туре по Подмосковью с посещением дмитровского клуба "Целеево" и монастыря в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "В ходе ознакомительной программы с турпотенциалом Подмосковья, для гостей была организована экскурсия по "Целеево гольф и поло клубу" в Дмитровском городском округе… узнали о работе горнолыжного комплекса "Целеево" в зимний период. Вторая часть программы прошла на территории Сергиево-Посадского городского округа. Участники посетили с экскурсией Троице-Сергиеву Лавру, а также поднялись на колокольню", - отметили в ведомстве. По данным министерства, 20 представителей туроператоров ОАЭ посетили регион в рамках проекта "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". При этом, развитие сотрудничества Подмосковья и ОАЭ продолжится с целью популяризации въездного туризма.
https://ria.ru/20230921/blogery-1897853258.html
московская область (подмосковье)
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898526383_577:69:3111:1969_1920x0_80_0_0_a2670b470707f49440ba78c78121db2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), оаэ, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОАЭ, Новости - Туризм

Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВедущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 20 представителей ведущих туристических операторов Объединённых Арабских Эмиратов поучаствовали в ознакомительном туре по Подмосковью с посещением дмитровского клуба "Целеево" и монастыря в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"В ходе ознакомительной программы с турпотенциалом Подмосковья, для гостей была организована экскурсия по "Целеево гольф и поло клубу" в Дмитровском городском округе… узнали о работе горнолыжного комплекса "Целеево" в зимний период. Вторая часть программы прошла на территории Сергиево-Посадского городского округа. Участники посетили с экскурсией Троице-Сергиеву Лавру, а также поднялись на колокольню", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, 20 представителей туроператоров ОАЭ посетили регион в рамках проекта "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". При этом, развитие сотрудничества Подмосковья и ОАЭ продолжится с целью популяризации въездного туризма.
Выступление народного ансамбля
Блогеров МО пригласили на образовательный тур о языках народов России
21 сентября, 17:57
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОАЭНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала