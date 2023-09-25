https://ria.ru/20230925/ekskursiya-1898532797.html
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью - РИА Новости, 25.09.2023
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью
Почти 20 представителей ведущих туристических операторов Объединённых Арабских Эмиратов поучаствовали в ознакомительном туре по Подмосковью с посещением... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:13
2023-09-25T16:13
2023-09-25T16:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
оаэ
новости - туризм
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 20 представителей ведущих туристических операторов Объединённых Арабских Эмиратов поучаствовали в ознакомительном туре по Подмосковью с посещением дмитровского клуба "Целеево" и монастыря в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "В ходе ознакомительной программы с турпотенциалом Подмосковья, для гостей была организована экскурсия по "Целеево гольф и поло клубу" в Дмитровском городском округе… узнали о работе горнолыжного комплекса "Целеево" в зимний период. Вторая часть программы прошла на территории Сергиево-Посадского городского округа. Участники посетили с экскурсией Троице-Сергиеву Лавру, а также поднялись на колокольню", - отметили в ведомстве. По данным министерства, 20 представителей туроператоров ОАЭ посетили регион в рамках проекта "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". При этом, развитие сотрудничества Подмосковья и ОАЭ продолжится с целью популяризации въездного туризма.
https://ria.ru/20230921/blogery-1897853258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), оаэ, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОАЭ, Новости - Туризм