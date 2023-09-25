https://ria.ru/20230925/ekonomika-1898515272.html

Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию

Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию - РИА Новости, 25.09.2023

Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию

Экономика Молдавии погрузилась в рецессию, растут только цены и долги, заявил экс-председатель парламентской комиссии по экономике, представитель оппозиционного РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:16

2023-09-25T15:16

2023-09-25T15:16

молдавия

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_e9ea9ce9aa345aae840db571ecbad11b.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экономика Молдавии погрузилась в рецессию, растут только цены и долги, заявил экс-председатель парламентской комиссии по экономике, представитель оппозиционного в республике Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Головатюк. Экс-депутат на пресс-конференции БКС совместно с вице-спикером парламента Владом Батрынчей и экс-министром сельского хозяйства Ионом Пержу рассказал о ситуации в экономическом секторе Молдавии, которая демонстрирует "полный провал во всех сферах экономики". "Экономика республики погрузилась в рецессию, которой еще не было по глубине, масштабам и протяженности. ВВП в целом, промышленное, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, транспорт, экспорт, импорт, инвестиции, строительство, реальные доходы и расходы государственного бюджета, реальные доходы населения – все в минусе. Растут только цены и долги", – заявил Головатюк журналистам. По его словам, в экономике происходит коренной перелом и, если срочно не предпринять конкретных действий, то коллапса не избежать. "Сегодня страна живет за счет кредитов. Все держится на долгах. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут. Серьезно растут расходы по обслуживанию государственного долга", – добавил Головатюк. Он также отметил, что количество безработных в Молдавии во втором квартале текущего года увеличилось на 65%, и уровень безработицы в республики наивысший за последние три года. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В республике оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898511197.html

https://ria.ru/20230911/moldavia-1895606809.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, майя санду