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Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию - РИА Новости, 25.09.2023
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15:16 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/ekonomika-1898515272.html
Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию
Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию - РИА Новости, 25.09.2023
Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию
Экономика Молдавии погрузилась в рецессию, растут только цены и долги, заявил экс-председатель парламентской комиссии по экономике, представитель оппозиционного РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:16
2023-09-25T15:16
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экономика Молдавии погрузилась в рецессию, растут только цены и долги, заявил экс-председатель парламентской комиссии по экономике, представитель оппозиционного в республике Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Головатюк. Экс-депутат на пресс-конференции БКС совместно с вице-спикером парламента Владом Батрынчей и экс-министром сельского хозяйства Ионом Пержу рассказал о ситуации в экономическом секторе Молдавии, которая демонстрирует "полный провал во всех сферах экономики". "Экономика республики погрузилась в рецессию, которой еще не было по глубине, масштабам и протяженности. ВВП в целом, промышленное, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, транспорт, экспорт, импорт, инвестиции, строительство, реальные доходы и расходы государственного бюджета, реальные доходы населения – все в минусе. Растут только цены и долги", – заявил Головатюк журналистам. По его словам, в экономике происходит коренной перелом и, если срочно не предпринять конкретных действий, то коллапса не избежать. "Сегодня страна живет за счет кредитов. Все держится на долгах. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут. Серьезно растут расходы по обслуживанию государственного долга", – добавил Головатюк. Он также отметил, что количество безработных в Молдавии во втором квартале текущего года увеличилось на 65%, и уровень безработицы в республики наивысший за последние три года. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В республике оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898511197.html
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молдавия, майя санду
Молдавия, Майя Санду
Молдавский экс-депутат заявил, что экономика страны погрузилась в рецессию

Молдавский экс-депутат: в стране растут только цены и долги

CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terraceВид на одну из улиц Кишинева, Молдавия
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terrace
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Экономика Молдавии погрузилась в рецессию, растут только цены и долги, заявил экс-председатель парламентской комиссии по экономике, представитель оппозиционного в республике Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Головатюк.
Экс-депутат на пресс-конференции БКС совместно с вице-спикером парламента Владом Батрынчей и экс-министром сельского хозяйства Ионом Пержу рассказал о ситуации в экономическом секторе Молдавии, которая демонстрирует "полный провал во всех сферах экономики".
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"Экономика республики погрузилась в рецессию, которой еще не было по глубине, масштабам и протяженности. ВВП в целом, промышленное, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, транспорт, экспорт, импорт, инвестиции, строительство, реальные доходы и расходы государственного бюджета, реальные доходы населения – все в минусе. Растут только цены и долги", – заявил Головатюк журналистам.
По его словам, в экономике происходит коренной перелом и, если срочно не предпринять конкретных действий, то коллапса не избежать. "Сегодня страна живет за счет кредитов. Все держится на долгах. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут. Серьезно растут расходы по обслуживанию государственного долга", – добавил Головатюк.
Он также отметил, что количество безработных в Молдавии во втором квартале текущего года увеличилось на 65%, и уровень безработицы в республики наивысший за последние три года.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В республике оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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