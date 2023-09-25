https://ria.ru/20230925/dtp-1898416946.html

В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл

В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл - РИА Новости, 25.09.2023

В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл

Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:16

2023-09-25T09:16

2023-09-25T09:16

происшествия

авто

новороссийск

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале. По данным ведомства, авария произошла в ночь на понедельник в Новороссийске на улице Анапское шоссе. Водитель мотоцикла ВМW превысил скорость, не справился с управлением и наехал на трактор, осуществлявший дорожные работы. "После удара мотоцикл загорелся. В результате ДТП водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/dtp-1898407742.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, новороссийск