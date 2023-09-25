https://ria.ru/20230925/dtp-1898416946.html
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл - РИА Новости, 25.09.2023
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл
Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:16
2023-09-25T09:16
2023-09-25T09:16
происшествия
авто
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале. По данным ведомства, авария произошла в ночь на понедельник в Новороссийске на улице Анапское шоссе. Водитель мотоцикла ВМW превысил скорость, не справился с управлением и наехал на трактор, осуществлявший дорожные работы. "После удара мотоцикл загорелся. В результате ДТП водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/dtp-1898407742.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новороссийск
Происшествия, Авто, Новороссийск
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл, двое погибли