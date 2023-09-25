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В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл - РИА Новости, 25.09.2023
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09:16 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dtp-1898416946.html
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл - РИА Новости, 25.09.2023
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл
Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:16
2023-09-25T09:16
происшествия
авто
новороссийск
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале. По данным ведомства, авария произошла в ночь на понедельник в Новороссийске на улице Анапское шоссе. Водитель мотоцикла ВМW превысил скорость, не справился с управлением и наехал на трактор, осуществлявший дорожные работы. "После удара мотоцикл загорелся. В результате ДТП водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/dtp-1898407742.html
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происшествия, авто, новороссийск
Происшествия, Авто, Новороссийск
В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл

В Новороссийске после столкновения с трактором загорелся мотоцикл, двое погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли в огненном ДТП после столкновения мотоцикла с трактором в Новороссийске, сообщило краевое ГУМВД в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, авария произошла в ночь на понедельник в Новороссийске на улице Анапское шоссе. Водитель мотоцикла ВМW превысил скорость, не справился с управлением и наехал на трактор, осуществлявший дорожные работы.
"После удара мотоцикл загорелся. В результате ДТП водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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