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Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре - РИА Новости, 25.09.2023
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10:34 25.09.2023
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Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре - РИА Новости, 25.09.2023
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре
За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона. До 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало 4 миллиметра, но этого хватило, чтобы лишь немного уменьшить месячный дефицит осадков", - написала Позднякова. Специалист отметила, что в Москве, на ВДНХ, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге 3 миллиметра, в МГУ 4 миллиметра. "Эти дожди были последними в текущем месяце. До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметров. Сентября 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года", - добавила Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре

Позднякова: за ночь в Москве выпало до 13 миллиметров осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона. До 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало 4 миллиметра, но этого хватило, чтобы лишь немного уменьшить месячный дефицит осадков", - написала Позднякова.
Специалист отметила, что в Москве, на ВДНХ, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге 3 миллиметра, в МГУ 4 миллиметра.
"Эти дожди были последними в текущем месяце. До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметров. Сентября 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года", - добавила Позднякова.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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