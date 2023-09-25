https://ria.ru/20230925/dozhd-1898431897.html

Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре

Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре - РИА Новости, 25.09.2023

Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре

За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:34

2023-09-25T10:34

2023-09-25T10:34

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона. До 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало 4 миллиметра, но этого хватило, чтобы лишь немного уменьшить месячный дефицит осадков", - написала Позднякова. Специалист отметила, что в Москве, на ВДНХ, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге 3 миллиметра, в МГУ 4 миллиметра. "Эти дожди были последними в текущем месяце. До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметров. Сентября 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова