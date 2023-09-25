https://ria.ru/20230925/dozhd-1898431897.html
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре - РИА Новости, 25.09.2023
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре
За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
общество
москва
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d5c5b12da614cb6f65b49120d1b7e6a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков, больше всего в Кашире, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона. До 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало 4 миллиметра, но этого хватило, чтобы лишь немного уменьшить месячный дефицит осадков", - написала Позднякова. Специалист отметила, что в Москве, на ВДНХ, за ночь выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге 3 миллиметра, в МГУ 4 миллиметра. "Эти дожди были последними в текущем месяце. До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметров. Сентября 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_7266c25d06e3ebd4c251957f0784211d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик считает, что ночной дождь станет последним в Москве в сентябре
Позднякова: за ночь в Москве выпало до 13 миллиметров осадков