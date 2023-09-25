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Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года - РИА Новости, 25.09.2023
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18:21 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dorogi-1898570161.html
Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года
Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года - РИА Новости, 25.09.2023
Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года
К концу 2024 года в нормативное состояние будет приведено 53% региональных дорог, а к концу 2026 года этот показатель вырастет до 57%, написал губернатор... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:21
2023-09-25T18:21
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
жкх
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ВОЛОГДА, 25 сен — РИА Новости. К концу 2024 года в нормативное состояние будет приведено 53% региональных дорог, а к концу 2026 года этот показатель вырастет до 57%, написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале по итогам совещания по формированию регионального дорожного фонда на предстоящий трехлетний период. "Выполним поручение президента РФ: к концу 2024 года в нормативное состояние приведем 53% дорог области. Это значительно повысит рейтинг Вологодчины по качеству дорог среди субъектов России. К концу 2026 года уже 57% дорог региона будут в нормативе", - написал глава региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, к концу текущего года в нормативное состояние приведут до 47,6% региональных дорог, что позволит достичь показателя, установленного нацпроектом "Безопасные качественные дороги". "В ближайшие три года за счет дополнительных инвестиций из регионального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы сможем отремонтировать еще не менее 600 километров дорог. На капитальный, текущий ремонт дорог и мостовых сооружений, на содержание и приведение в порядок дорожной сети направим более 60 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора. По его словам, приоритет будет отдан объектам, которые ранее обсуждались с жителями на градостроительных советах. Так, поэтапно за три года заасфальтируют три наиболее капиталоемких межмуниципальных автодороги, которые сейчас находятся в грунтовом исполнении. В пресс-службе отметили, что также запланирован ремонт 55 мостов, продолжится строительство тротуаров и линий электроосвещения, ограждений от диких зверей и переходов для них. Около одного миллиарда рублей выделят на содержание уже построенных дорог.
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олег кувшинников, вологодская область, жкх
Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологодская область, ЖКХ

Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВОЛОГДА, 25 сен — РИА Новости. К концу 2024 года в нормативное состояние будет приведено 53% региональных дорог, а к концу 2026 года этот показатель вырастет до 57%, написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале по итогам совещания по формированию регионального дорожного фонда на предстоящий трехлетний период.
"Выполним поручение президента РФ: к концу 2024 года в нормативное состояние приведем 53% дорог области. Это значительно повысит рейтинг Вологодчины по качеству дорог среди субъектов России. К концу 2026 года уже 57% дорог региона будут в нормативе", - написал глава региона.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, к концу текущего года в нормативное состояние приведут до 47,6% региональных дорог, что позволит достичь показателя, установленного нацпроектом "Безопасные качественные дороги".
"В ближайшие три года за счет дополнительных инвестиций из регионального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы сможем отремонтировать еще не менее 600 километров дорог. На капитальный, текущий ремонт дорог и мостовых сооружений, на содержание и приведение в порядок дорожной сети направим более 60 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора.
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По его словам, приоритет будет отдан объектам, которые ранее обсуждались с жителями на градостроительных советах. Так, поэтапно за три года заасфальтируют три наиболее капиталоемких межмуниципальных автодороги, которые сейчас находятся в грунтовом исполнении.
В пресс-службе отметили, что также запланирован ремонт 55 мостов, продолжится строительство тротуаров и линий электроосвещения, ограждений от диких зверей и переходов для них. Около одного миллиарда рублей выделят на содержание уже построенных дорог.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЖКХ
 
 
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