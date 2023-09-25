https://ria.ru/20230925/dorogi-1898570161.html

Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года

Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года - РИА Новости, 25.09.2023

Кувшинников: 57% дорог Вологодчины приведут в норматив к концу 2026 года

К концу 2024 года в нормативное состояние будет приведено 53% региональных дорог, а к концу 2026 года этот показатель вырастет до 57%, написал губернатор... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:21

2023-09-25T18:21

2023-09-25T18:21

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

жкх

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ВОЛОГДА, 25 сен — РИА Новости. К концу 2024 года в нормативное состояние будет приведено 53% региональных дорог, а к концу 2026 года этот показатель вырастет до 57%, написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале по итогам совещания по формированию регионального дорожного фонда на предстоящий трехлетний период. "Выполним поручение президента РФ: к концу 2024 года в нормативное состояние приведем 53% дорог области. Это значительно повысит рейтинг Вологодчины по качеству дорог среди субъектов России. К концу 2026 года уже 57% дорог региона будут в нормативе", - написал глава региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, к концу текущего года в нормативное состояние приведут до 47,6% региональных дорог, что позволит достичь показателя, установленного нацпроектом "Безопасные качественные дороги". "В ближайшие три года за счет дополнительных инвестиций из регионального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы сможем отремонтировать еще не менее 600 километров дорог. На капитальный, текущий ремонт дорог и мостовых сооружений, на содержание и приведение в порядок дорожной сети направим более 60 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора. По его словам, приоритет будет отдан объектам, которые ранее обсуждались с жителями на градостроительных советах. Так, поэтапно за три года заасфальтируют три наиболее капиталоемких межмуниципальных автодороги, которые сейчас находятся в грунтовом исполнении. В пресс-службе отметили, что также запланирован ремонт 55 мостов, продолжится строительство тротуаров и линий электроосвещения, ограждений от диких зверей и переходов для них. Около одного миллиарда рублей выделят на содержание уже построенных дорог.

https://ria.ru/20230920/kuvshinovo-1897601454.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олег кувшинников, вологодская область, жкх