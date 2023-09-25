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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/donetsk-1898552309.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:25
2023-09-25T17:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 17.00 ВСУ выпустили еще три снаряда из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка. Кроме того, с 14.15 до 14.35 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/shebekino-1898479418.html
https://ria.ru/20230925/obstrel-1898445181.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по районам Донецка 12 натовских снарядов

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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В 17.00 ВСУ выпустили еще три снаряда из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка. Кроме того, с 14.15 до 14.35 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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