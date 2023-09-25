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При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 25.09.2023

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:53

2023-09-25T10:53

2023-09-25T10:53

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Грекова погиб мужчина 1990 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

донецк

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2023

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алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины