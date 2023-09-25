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При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 25.09.2023
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:53
2023-09-25T10:53
2023-09-25T10:53
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Грекова погиб мужчина 1990 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Кулемзин: при украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина