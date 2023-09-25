https://ria.ru/20230925/dogovorennosti-1898404831.html

Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии

Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии - РИА Новости, 25.09.2023

Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии

Важно законодательно обеспечивать договоренности президентов России и Монголии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:01

2023-09-25T07:01

2023-09-25T07:01

монголия

россия

улан-батор

вячеслав володин

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

георгий жуков

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Важно законодательно обеспечивать договоренности президентов России и Монголии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Делегация ГД РФ во главе с Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где в понедельник проходит заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. "Четыре года назад, вы знаете, наши президенты подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нас это ко многому обязывает. Необходимо законодательно обеспечить реализацию договоренностей глав государств. Прежде всего, способствовать практическому решению вопросов в таких приоритетных для наших стран и отношений сферах, как экономика, финансы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, образование", - сказал Володин в ходе заседания. Как отметил спикер ГД РФ, главная задача - вывести диалог на качественно новый уровень. "Создать законодательные условия для решения этих задач во взаимодействии и интересах, безусловно, каждой из наших стран - РФ и Монголии", - отметил он. Володин назвал Монголию близким соседом и одним из ключевых партнеров России в Азии, подчеркнув при этом, что РФ и Монголия всегда развивали отношения на принципах взаимного уважения, равноправия, невмешательства в дела суверенного государства. Спикер ГД также напомнил, что в следующем году будет отмечаться 85-я годовщина победы в сражении на реке Халхин-Гол. "В этой связи хочется высказать слова благодарности нашим коллегам из Монголии, уважаемый председатель, вам, депутатам Великого Хурала за то, как вы бережно сохраняете память о павших бойцах, командующем. Спасибо вам за это", - отметил он. В воскресенье состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, а также межпарламентский. В Улан-Баторе также состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. После встреч Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.

https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898404655.html

https://ria.ru/20230924/sotrudnichestvo-1898282452.html

https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897257625.html

монголия

россия

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, россия, улан-батор, вячеслав володин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, георгий жуков, госдума рф, политика