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Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии - РИА Новости, 25.09.2023
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07:01 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dogovorennosti-1898404831.html
Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии
Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии - РИА Новости, 25.09.2023
Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии
Важно законодательно обеспечивать договоренности президентов России и Монголии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:01
2023-09-25T07:01
монголия
россия
улан-батор
вячеслав володин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
георгий жуков
госдума рф
политика
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УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Важно законодательно обеспечивать договоренности президентов России и Монголии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Делегация ГД РФ во главе с Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где в понедельник проходит заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. "Четыре года назад, вы знаете, наши президенты подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нас это ко многому обязывает. Необходимо законодательно обеспечить реализацию договоренностей глав государств. Прежде всего, способствовать практическому решению вопросов в таких приоритетных для наших стран и отношений сферах, как экономика, финансы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, образование", - сказал Володин в ходе заседания. Как отметил спикер ГД РФ, главная задача - вывести диалог на качественно новый уровень. "Создать законодательные условия для решения этих задач во взаимодействии и интересах, безусловно, каждой из наших стран - РФ и Монголии", - отметил он. Володин назвал Монголию близким соседом и одним из ключевых партнеров России в Азии, подчеркнув при этом, что РФ и Монголия всегда развивали отношения на принципах взаимного уважения, равноправия, невмешательства в дела суверенного государства. Спикер ГД также напомнил, что в следующем году будет отмечаться 85-я годовщина победы в сражении на реке Халхин-Гол. "В этой связи хочется высказать слова благодарности нашим коллегам из Монголии, уважаемый председатель, вам, депутатам Великого Хурала за то, как вы бережно сохраняете память о павших бойцах, командующем. Спасибо вам за это", - отметил он. В воскресенье состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, а также межпарламентский. В Улан-Баторе также состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. После встреч Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.
https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898404655.html
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монголия, россия, улан-батор, вячеслав володин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, георгий жуков, госдума рф, политика
Монголия, Россия, Улан-Батор, Вячеслав Володин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Георгий Жуков, Госдума РФ, Политика
Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии

Володин: важно законодательно обеспечивать договоренности глав России и Монголии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Важно законодательно обеспечивать договоренности президентов России и Монголии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация ГД РФ во главе с Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где в понедельник проходит заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии.
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"Четыре года назад, вы знаете, наши президенты подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нас это ко многому обязывает. Необходимо законодательно обеспечить реализацию договоренностей глав государств. Прежде всего, способствовать практическому решению вопросов в таких приоритетных для наших стран и отношений сферах, как экономика, финансы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, образование", - сказал Володин в ходе заседания.
Как отметил спикер ГД РФ, главная задача - вывести диалог на качественно новый уровень.
"Создать законодательные условия для решения этих задач во взаимодействии и интересах, безусловно, каждой из наших стран - РФ и Монголии", - отметил он.
Володин назвал Монголию близким соседом и одним из ключевых партнеров России в Азии, подчеркнув при этом, что РФ и Монголия всегда развивали отношения на принципах взаимного уважения, равноправия, невмешательства в дела суверенного государства.
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Спикер ГД также напомнил, что в следующем году будет отмечаться 85-я годовщина победы в сражении на реке Халхин-Гол.
"В этой связи хочется высказать слова благодарности нашим коллегам из Монголии, уважаемый председатель, вам, депутатам Великого Хурала за то, как вы бережно сохраняете память о павших бойцах, командующем. Спасибо вам за это", - отметил он.
В воскресенье состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, а также межпарламентский.
В Улан-Баторе также состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
После встреч Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.
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МонголияРоссияУлан-БаторВячеслав ВолодинЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэГеоргий ЖуковГосдума РФПолитика
 
 
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