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В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dnr-1898516066.html
В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ
В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ
Двенадцать мирных жителей погибли, 45 получили ранения с 15 по 24 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:22
2023-09-25T15:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей погибли, 45 получили ранения с 15 по 24 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 24 сентября погибли 12 мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 45. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9057 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 836, среди них 822 ребенка.
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897803067.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей, еще 45 пострадали из-за действий ВСУ

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей погибли, 45 получили ранения с 15 по 24 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 24 сентября погибли 12 мирных жителей.
Число пострадавших за указанный период составило 45.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9057 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 836, среди них 822 ребенка.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
21 сентября, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья Морозова
 
 
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