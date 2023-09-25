https://ria.ru/20230925/dnr-1898516066.html

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей из-за действий ВСУ

Двенадцать мирных жителей погибли, 45 получили ранения с 15 по 24 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:22

2023-09-25T15:22

2023-09-25T15:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей погибли, 45 получили ранения с 15 по 24 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 24 сентября погибли 12 мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 45. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9057 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 836, среди них 822 ребенка.

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897803067.html

донецкая народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, дарья морозова