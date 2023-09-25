https://ria.ru/20230925/diztoplivo-1898464600.html

В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита

В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита - РИА Новости, 25.09.2023

В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита

Власти Удмуртии договорились с поставщиком горюче-смазочных материалов о бронировании дизельного топлива для аграриев, чтобы не допустить дефицита во время... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:16

2023-09-25T12:16

2023-09-25T12:16

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 25 сен – РИА Новости. Власти Удмуртии договорились с поставщиком горюче-смазочных материалов о бронировании дизельного топлива для аграриев, чтобы не допустить дефицита во время сбора урожая, сообщил глава региона Александр Бречалов. На аппаратном совещании республиканского правительства кабмин Удмуртии обсудил цены на топливо во время уборки урожая и посева озимых. Глава региона Александр Бречалов рассказал, что годовой объем приобретения горюче-смазочных материалов удмуртскими предприятиями составляет более 45 тысяч тонн. И сейчас аграрии фиксируют дефицит в поставке топлива в размере 11,5 тысячи тонн. "При этом цена на летнее дизельное топливо достигает 100 тысяч рублей за тонну. Мало того, от наших аграриев поступает информация об отказе поставщиков в доставке. С президентом компании-поставщика ГСМ мы договорились о бронировании нужных объемов на ближайших нефтебазах", - отметил Бречалов. Он поручил заместителю председателя правительства Удмуртской республики Ольге Абрамовой детально проработать обеспечение логистики и консолидированной закупки для нужд предприятий.

https://ria.ru/20230920/bolnitsy-1897632895.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов