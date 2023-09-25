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В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита - РИА Новости, 25.09.2023
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Удмуртская Республика
 
12:16 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/diztoplivo-1898464600.html
В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита
В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита - РИА Новости, 25.09.2023
В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита
Власти Удмуртии договорились с поставщиком горюче-смазочных материалов о бронировании дизельного топлива для аграриев, чтобы не допустить дефицита во время... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:16
2023-09-25T12:16
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 25 сен – РИА Новости. Власти Удмуртии договорились с поставщиком горюче-смазочных материалов о бронировании дизельного топлива для аграриев, чтобы не допустить дефицита во время сбора урожая, сообщил глава региона Александр Бречалов. На аппаратном совещании республиканского правительства кабмин Удмуртии обсудил цены на топливо во время уборки урожая и посева озимых. Глава региона Александр Бречалов рассказал, что годовой объем приобретения горюче-смазочных материалов удмуртскими предприятиями составляет более 45 тысяч тонн. И сейчас аграрии фиксируют дефицит в поставке топлива в размере 11,5 тысячи тонн. "При этом цена на летнее дизельное топливо достигает 100 тысяч рублей за тонну. Мало того, от наших аграриев поступает информация об отказе поставщиков в доставке. С президентом компании-поставщика ГСМ мы договорились о бронировании нужных объемов на ближайших нефтебазах", - отметил Бречалов. Он поручил заместителю председателя правительства Удмуртской республики Ольге Абрамовой детально проработать обеспечение логистики и консолидированной закупки для нужд предприятий.
https://ria.ru/20230920/bolnitsy-1897632895.html
удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов

В Удмуртии договорились о бронировании дизтоплива аграриям из-за дефицита

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 сен – РИА Новости. Власти Удмуртии договорились с поставщиком горюче-смазочных материалов о бронировании дизельного топлива для аграриев, чтобы не допустить дефицита во время сбора урожая, сообщил глава региона Александр Бречалов.
На аппаратном совещании республиканского правительства кабмин Удмуртии обсудил цены на топливо во время уборки урожая и посева озимых.
Глава региона Александр Бречалов рассказал, что годовой объем приобретения горюче-смазочных материалов удмуртскими предприятиями составляет более 45 тысяч тонн. И сейчас аграрии фиксируют дефицит в поставке топлива в размере 11,5 тысячи тонн.
"При этом цена на летнее дизельное топливо достигает 100 тысяч рублей за тонну. Мало того, от наших аграриев поступает информация об отказе поставщиков в доставке. С президентом компании-поставщика ГСМ мы договорились о бронировании нужных объемов на ближайших нефтебазах", - отметил Бречалов.
Он поручил заместителю председателя правительства Удмуртской республики Ольге Абрамовой детально проработать обеспечение логистики и консолидированной закупки для нужд предприятий.
Открытие нового здания детской поликлиники в удмуртской Можге - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Бречалов заявил, что в Удмуртии проведут инвентаризацию больниц для ремонта
20 сентября, 18:52
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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