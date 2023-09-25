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Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2023
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Новости Подмосковья
 
11:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2023
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:28
2023-09-25T11:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Углубленная диспансеризация позволяет своевременно обнаружить различные осложнения, которые мог вызвать COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. С начала года углубленную диспансеризацию прошли почти 200 тысяч переболевших коронавирусом", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента отправляют на второй этап углубленной диспансеризации, где ему проводят компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , коронавирус covid-19
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Коронавирус COVID-19

Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Углубленная диспансеризация позволяет своевременно обнаружить различные осложнения, которые мог вызвать COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. С начала года углубленную диспансеризацию прошли почти 200 тысяч переболевших коронавирусом", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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По данным ведомства, углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента отправляют на второй этап углубленной диспансеризации, где ему проводят компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаКоронавирус COVID-19
 
 
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