https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html

Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2023

Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:28

2023-09-25T11:28

2023-09-25T11:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Углубленная диспансеризация позволяет своевременно обнаружить различные осложнения, которые мог вызвать COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. С начала года углубленную диспансеризацию прошли почти 200 тысяч переболевших коронавирусом", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента отправляют на второй этап углубленной диспансеризации, где ему проводят компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , коронавирус covid-19