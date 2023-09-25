https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2023
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:28
2023-09-25T11:28
2023-09-25T11:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Углубленную диспансеризацию в текущем году прошли около 200 тысяч жителей Подмосковья, переболевших COVID-19, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Углубленная диспансеризация позволяет своевременно обнаружить различные осложнения, которые мог вызвать COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. С начала года углубленную диспансеризацию прошли почти 200 тысяч переболевших коронавирусом", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента отправляют на второй этап углубленной диспансеризации, где ему проводят компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , коронавирус covid-19
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Коронавирус COVID-19