https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html
В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики
В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики - РИА Новости, 25.09.2023
В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей тройное убийство в Любино, сообщается в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:41
2023-09-25T17:41
2023-09-25T17:41
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей тройное убийство в Любино, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Омской области. Как сообщало ведомство, 24 сентября житель Любино на фоне бракоразводного процесса застрелил из ружья брата жены и двух своих детей 3 и 5 лет, а потом покончил с собой. Супруге с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет удалось спастись. "Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области", - говорится в релизе. Следствие установило, что в июле 2021 года мужчина после ссоры с супругой вывез в лес одного из своих сыновей, где, вооруженный ружьем, угрожал расправиться с ним. Он был привлечен к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В сентябре 2022 года мужчина "якобы за примерное поведение был снят с профилактического учета", отметили в СК. Изъятое оружие было ему возвращено, он получил разрешительные документы на его хранение и ношение. Следователи считают, что мужчина совершил преступление из-за ненадлежащего исполнения обязанностей органами системы профилактики.
https://ria.ru/20230808/khalatnost-1888872695.html
https://ria.ru/20230902/kurenkov-1893864638.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_2e7b98556c37fd0fe1b62dcf5cbcb1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики
В Любино завели дело о халатности органов профилактики после тройного убийства
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей тройное убийство в Любино, сообщается
в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Омской области.
Как сообщало ведомство, 24 сентября житель Любино на фоне бракоразводного процесса застрелил из ружья брата жены и двух своих детей 3 и 5 лет, а потом покончил с собой. Супруге с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет удалось спастись.
Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью
«
"Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области", - говорится в релизе.
Следствие установило, что в июле 2021 года мужчина после ссоры с супругой вывез в лес одного из своих сыновей, где, вооруженный ружьем, угрожал расправиться с ним. Он был привлечен к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В сентябре 2022 года мужчина "якобы за примерное поведение был снят с профилактического учета", отметили в СК. Изъятое оружие было ему возвращено, он получил разрешительные документы на его хранение и ношение.
Следователи считают, что мужчина совершил преступление из-за ненадлежащего исполнения обязанностей органами системы профилактики.
Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность