https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html

В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики

В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики - РИА Новости, 25.09.2023

В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей тройное убийство в Любино, сообщается в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:41

2023-09-25T17:41

2023-09-25T17:41

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей тройное убийство в Любино, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Омской области. Как сообщало ведомство, 24 сентября житель Любино на фоне бракоразводного процесса застрелил из ружья брата жены и двух своих детей 3 и 5 лет, а потом покончил с собой. Супруге с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет удалось спастись. "Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области", - говорится в релизе. Следствие установило, что в июле 2021 года мужчина после ссоры с супругой вывез в лес одного из своих сыновей, где, вооруженный ружьем, угрожал расправиться с ним. Он был привлечен к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В сентябре 2022 года мужчина "якобы за примерное поведение был снят с профилактического учета", отметили в СК. Изъятое оружие было ему возвращено, он получил разрешительные документы на его хранение и ношение. Следователи считают, что мужчина совершил преступление из-за ненадлежащего исполнения обязанностей органами системы профилактики.

https://ria.ru/20230808/khalatnost-1888872695.html

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омская область

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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия