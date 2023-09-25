https://ria.ru/20230925/delo-1898433427.html

На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей

На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей - РИА Новости, 25.09.2023

На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:44

2023-09-25T10:44

2023-09-25T10:44

происшествия

авто

свердловская область

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В воскресенье на 291-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург легковушка Opel столкнулась с перевозившим детей микроавтобусом Mercedes. По данным областных минздрава и ГИБДД, в аварии пострадали 22 человека, из них 15 детей, 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу с переломом носа. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что перевозка школьников была организована с грубыми нарушениями. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении. По данным ведомства, один ребенок доставлен в больницу с травмой головы.

https://ria.ru/20230925/voditel-1898425776.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, свердловская область