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На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей - РИА Новости, 25.09.2023
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10:44 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/delo-1898433427.html
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей - РИА Новости, 25.09.2023
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:44
2023-09-25T10:44
происшествия
авто
свердловская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В воскресенье на 291-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург легковушка Opel столкнулась с перевозившим детей микроавтобусом Mercedes. По данным областных минздрава и ГИБДД, в аварии пострадали 22 человека, из них 15 детей, 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу с переломом носа. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что перевозка школьников была организована с грубыми нарушениями. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении. По данным ведомства, один ребенок доставлен в больницу с травмой головы.
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происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей

Бастрыкин поручил завести дело после ДТП на Урале, где пострадали 15 детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В воскресенье на 291-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург легковушка Opel столкнулась с перевозившим детей микроавтобусом Mercedes. По данным областных минздрава и ГИБДД, в аварии пострадали 22 человека, из них 15 детей, 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу с переломом носа. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что перевозка школьников была организована с грубыми нарушениями.
"Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один ребенок доставлен в больницу с травмой головы.
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