https://ria.ru/20230925/delo-1898433427.html
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей - РИА Новости, 25.09.2023
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:44
2023-09-25T10:44
2023-09-25T10:44
происшествия
авто
свердловская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале на трассе Пермь - Екатеринбург, где пострадали 15 детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В воскресенье на 291-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург легковушка Opel столкнулась с перевозившим детей микроавтобусом Mercedes. По данным областных минздрава и ГИБДД, в аварии пострадали 22 человека, из них 15 детей, 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу с переломом носа. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что перевозка школьников была организована с грубыми нарушениями. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении. По данным ведомства, один ребенок доставлен в больницу с травмой головы.
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
На Урале заведут уголовное дело после ДТП, где пострадали 15 детей
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП на Урале, где пострадали 15 детей