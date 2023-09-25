https://ria.ru/20230925/chteniya-1898548839.html
В Калуге начали работу XVIII образовательные чтения ЦФО
В Калуге начали работу XVIII образовательные чтения ЦФО - РИА Новости, 25.09.2023
В Калуге начали работу XVIII образовательные чтения ЦФО
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник приветствовал делегатов начавшихся в Калуге XVIII образовательных чтений Центрального федерального... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:12
2023-09-25T17:12
2023-09-25T17:12
калужская область
калужская область
калуга
владислав шапша
игорь щеголев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник приветствовал делегатов начавшихся в Калуге XVIII образовательных чтений Центрального федерального округа, сообщает правительство региона. В этом году тема форума – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", информирует областное правительство. Открытие чтений прошло одновременно с началом XXVI Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии, посвященных 10-летию Калужской кафедры. Главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев зачитал приветствие полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щёголева. Полпред отметил важность труда педагогов и наставников, подчеркнув, что их энтузиазм и любовь к профессии заслуживают глубокого уважения. "И особенно нужны в наше время, когда настойчиво пытаются фальсифицировать отечественную историю, культуру, сломать устои нашего общества", - говорится в обращении. Губернатор в своем выступлении подчеркнул важность объединения усилий в сохранении нравственных устоев общества. "Сегодня для страны непростое время. Мы стоим перед большими испытаниями. Идет специальная военная операция. Мы боремся с абсолютным злом. И победить в этой борьбе можно только, имея очень крепкий духовный фундамент. Я рассчитываю, что все мы здесь внесем свою крупицу в формирование новых подходов в воспитании молодёжи и в нашу общую победу", - подчеркнул глава региона. Вместе с митрополитом Калужским и Боровским Климентом Владислав Шапша познакомил участников чтений с духовным наследием Калужской области: в регионе действует более 200 храмов и десять монастырей, в их числе один из известнейших духовных центров России — Свято-Введенская Оптина пустынь. Губернатор рассказал, что правительство области совместно с Калужской епархией реализует образовательные, социальные, культурные проекты. По данным областного правительства, в двухдневной программе чтений – работа на шести образовательных площадках, экскурсионные и паломнические поездки по святым местам Калужской области, посещение музеев, театров.
https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html
https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
калужская область
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, владислав шапша, игорь щеголев
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Игорь Щеголев
КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник приветствовал делегатов начавшихся в Калуге XVIII образовательных чтений Центрального федерального округа, сообщает правительство региона.
В этом году тема форума – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", информирует областное правительство. Открытие чтений прошло одновременно с началом XXVI Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии, посвященных 10-летию Калужской кафедры.
Главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев зачитал приветствие полномочного представителя президента России
в ЦФО Игоря Щёголева
. Полпред отметил важность труда педагогов и наставников, подчеркнув, что их энтузиазм и любовь к профессии заслуживают глубокого уважения. "И особенно нужны в наше время, когда настойчиво пытаются фальсифицировать отечественную историю, культуру, сломать устои нашего общества", - говорится в обращении.
Губернатор в своем выступлении подчеркнул важность объединения усилий в сохранении нравственных устоев общества.
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства
"Сегодня для страны непростое время. Мы стоим перед большими испытаниями. Идет специальная военная операция. Мы боремся с абсолютным злом. И победить в этой борьбе можно только, имея очень крепкий духовный фундамент. Я рассчитываю, что все мы здесь внесем свою крупицу в формирование новых подходов в воспитании молодёжи и в нашу общую победу", - подчеркнул глава региона.
Вместе с митрополитом Калужским и Боровским Климентом Владислав Шапша познакомил участников чтений с духовным наследием Калужской области: в регионе действует более 200 храмов и десять монастырей, в их числе один из известнейших духовных центров России — Свято-Введенская Оптина пустынь. Губернатор рассказал, что правительство области совместно с Калужской епархией реализует образовательные, социальные, культурные проекты.
По данным областного правительства, в двухдневной программе чтений – работа на шести образовательных площадках, экскурсионные и паломнические поездки по святым местам Калужской области, посещение музеев, театров.
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов