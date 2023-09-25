https://ria.ru/20230925/chteniya-1898548839.html

В Калуге начали работу XVIII образовательные чтения ЦФО

В Калуге начали работу XVIII образовательные чтения ЦФО - РИА Новости, 25.09.2023

В Калуге начали работу XVIII образовательные чтения ЦФО

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник приветствовал делегатов начавшихся в Калуге XVIII образовательных чтений Центрального федерального... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:12

2023-09-25T17:12

2023-09-25T17:12

калужская область

калужская область

калуга

владислав шапша

игорь щеголев

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КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник приветствовал делегатов начавшихся в Калуге XVIII образовательных чтений Центрального федерального округа, сообщает правительство региона. В этом году тема форума – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", информирует областное правительство. Открытие чтений прошло одновременно с началом XXVI Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии, посвященных 10-летию Калужской кафедры. Главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев зачитал приветствие полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щёголева. Полпред отметил важность труда педагогов и наставников, подчеркнув, что их энтузиазм и любовь к профессии заслуживают глубокого уважения. "И особенно нужны в наше время, когда настойчиво пытаются фальсифицировать отечественную историю, культуру, сломать устои нашего общества", - говорится в обращении. Губернатор в своем выступлении подчеркнул важность объединения усилий в сохранении нравственных устоев общества. "Сегодня для страны непростое время. Мы стоим перед большими испытаниями. Идет специальная военная операция. Мы боремся с абсолютным злом. И победить в этой борьбе можно только, имея очень крепкий духовный фундамент. Я рассчитываю, что все мы здесь внесем свою крупицу в формирование новых подходов в воспитании молодёжи и в нашу общую победу", - подчеркнул глава региона. Вместе с митрополитом Калужским и Боровским Климентом Владислав Шапша познакомил участников чтений с духовным наследием Калужской области: в регионе действует более 200 храмов и десять монастырей, в их числе один из известнейших духовных центров России — Свято-Введенская Оптина пустынь. Губернатор рассказал, что правительство области совместно с Калужской епархией реализует образовательные, социальные, культурные проекты. По данным областного правительства, в двухдневной программе чтений – работа на шести образовательных площадках, экскурсионные и паломнические поездки по святым местам Калужской области, посещение музеев, театров.

https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, калуга, владислав шапша, игорь щеголев