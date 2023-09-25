https://ria.ru/20230925/bolgariya-1898539714.html

МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии

МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии - РИА Новости, 25.09.2023

МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии

Министерство иностранных дел выразило решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:30

2023-09-25T16:30

2023-09-25T17:44

религия

россия

болгария

русская православная церковь

атанас крыстин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898557415_0:113:2308:1411_1920x0_80_0_0_09e1c2208554640b38d613714beefaa1.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел выразило решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви, сообщил МИД на сайте ведомства."Двадцать пятого сентября в МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии", — говорится в публикации.В министерстве назвали действия болгарских властей очередной провокацией, "полностью вписывающейся в текущие евро-атлантические установки по борьбе с российским влиянием", и пообещали неизбежных неприятных последствий для инициаторов."Вместе с тем твердо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал", — добавили в МИД. Ранее иммиграционная служба Болгарии предписала священникам русского храма-подворья в Софии покинуть страну в течение суток. Среди них настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма. Их посчитали представляющими угрозу национальной безопасности государства.

https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html

https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, болгария, русская православная церковь, атанас крыстин