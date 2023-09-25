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МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии - РИА Новости, 25.09.2023
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Религия
 
16:30 25.09.2023 (обновлено: 17:44 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bolgariya-1898539714.html
МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии
МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии - РИА Новости, 25.09.2023
МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии
Министерство иностранных дел выразило решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:30
2023-09-25T17:44
религия
россия
болгария
русская православная церковь
атанас крыстин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел выразило решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви, сообщил МИД на сайте ведомства."Двадцать пятого сентября в МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии", — говорится в публикации.В министерстве назвали действия болгарских властей очередной провокацией, "полностью вписывающейся в текущие евро-атлантические установки по борьбе с российским влиянием", и пообещали неизбежных неприятных последствий для инициаторов."Вместе с тем твердо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал", — добавили в МИД. Ранее иммиграционная служба Болгарии предписала священникам русского храма-подворья в Софии покинуть страну в течение суток. Среди них настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма. Их посчитали представляющими угрозу национальной безопасности государства.
https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html
https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html
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россия, болгария, русская православная церковь, атанас крыстин
Религия, Россия, Болгария, Русская православная церковь, Атанас Крыстин
МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из Софии

МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосол Болгарии в России Атанас Крыстин
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел выразило решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви, сообщил МИД на сайте ведомства.
"Двадцать пятого сентября в МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии", — говорится в публикации.
Архимандрит Вассиан (Змеев) - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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22 сентября, 12:31
В министерстве назвали действия болгарских властей очередной провокацией, "полностью вписывающейся в текущие евро-атлантические установки по борьбе с российским влиянием", и пообещали неизбежных неприятных последствий для инициаторов.
"Вместе с тем твердо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал", — добавили в МИД.
Ранее иммиграционная служба Болгарии предписала священникам русского храма-подворья в Софии покинуть страну в течение суток. Среди них настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма. Их посчитали представляющими угрозу национальной безопасности государства.
Николай Денков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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РелигияРоссияБолгарияРусская православная церковьАтанас Крыстин
 
 
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