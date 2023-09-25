https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408823.html
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 25.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:55
2023-09-25T07:55
2023-09-25T07:58
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
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курская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях
Минобороны: ПВО уничтожила над Курской и Брянской областями четыре БПЛА ВСУ