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Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 25.09.2023 (обновлено: 07:58 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408823.html
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 25.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:55
2023-09-25T07:58
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
курская область
россия
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курская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область
Минобороны рассказало об уничтожении БПЛА в Курской и Брянской областях

Минобороны: ПВО уничтожила над Курской и Брянской областями четыре БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и ещё два – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Российские военные ночью уничтожили возле Крыма четыре беспилотника
07:47
Ранее в оборонном ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская область
 
 
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