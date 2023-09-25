https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
Российские военные ночью уничтожили возле Крыма четыре беспилотника
Российские военные ночью уничтожили возле Крыма четыре беспилотника - РИА Новости, 25.09.2023
Российские военные ночью уничтожили возле Крыма четыре беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:47
2023-09-25T07:47
2023-09-25T07:52
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
черное море
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Ночью 25 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Черное море
Российские военные ночью уничтожили возле Крыма четыре беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила над акваторией Черного моря и у Крыма четыре БПЛА