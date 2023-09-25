https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898512298.html
В Белгородской области сбили еще один беспилотник
В Белгородской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 25.09.2023
В Белгородской области сбили еще один беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:00
2023-09-25T15:00
2023-09-25T15:15
белгородская область
россия
безопасность
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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября 2023 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в релизе.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее в понедельник в министерстве сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили еще один беспилотник
Средства ПВО в Белгородской области сбили еще один беспилотник
БЕЛГОРОД/МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого сентября 2023 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью
", - говорится в релизе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в понедельник в министерстве сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.
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