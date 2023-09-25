https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898512298.html

В Белгородской области сбили еще один беспилотник

В Белгородской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 25.09.2023

В Белгородской области сбили еще один беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:00

2023-09-25T15:00

2023-09-25T15:15

белгородская область

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

БЕЛГОРОД/МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября 2023 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в релизе.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее в понедельник в министерстве сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.

https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность