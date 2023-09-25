https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898491246.html
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 25.09.2023
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:53
2023-09-25T13:53
2023-09-25T14:09
россия
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября 2023 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898406105.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках
Минобороны: два БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — над Черным морем