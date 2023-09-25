https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898491246.html

Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 25.09.2023

Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:53

2023-09-25T13:53

2023-09-25T14:09

россия

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября 2023 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию.

https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898406105.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)