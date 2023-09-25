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Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 25.09.2023
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13:53 25.09.2023 (обновлено: 14:09 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898491246.html
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 25.09.2023
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:53
2023-09-25T14:09
россия
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября 2023 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию.
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россия
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россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны: два БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — над Черным морем

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один - над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого сентября 2023 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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РоссияБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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