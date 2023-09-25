https://ria.ru/20230925/avtomobili-1898454928.html

Больницы Ростовской области получили новые автомобили

Больницы Ростовской области получили новые автомобили - РИА Новости, 25.09.2023

Больницы Ростовской области получили новые автомобили

Лечебные учреждения первичного звена здравоохранения в Ростовской области получили 48 новых автомобилей с начала текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:36

2023-09-25T11:36

2023-09-25T11:45

ростовская область

неклиновский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Лечебные учреждения первичного звена здравоохранения в Ростовской области получили 48 новых автомобилей с начала текущего года, сообщает правительство региона. "48 автомобилей получили лечебные учреждения первичного звена в Ростовской области в 2023 году", - говорится в сообщении. Транспорт появился в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской федерации (Ростовская область)" национального проекта "Здравоохранение". Новые автомобили будут работать в 31 городе и районе области. В частности, в Неклиновский район поступило сразу четыре специальных легковых автомобиля. Все машины распределены в структурные подразделения районной службы здоровья: Федоровская участковая больница, Приазовская врачебная амбулатория, Носовская врачебная амбулатория, Николаевская врачебная амбулатория. "На протяжении последних лет в Ростовской области ведется работа по обновлению автопарка. Полученные легковые автомобили будут использоваться для организации выездов пациентов в медицинские учреждения и выездов медицинских работников к месту жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных поселков", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Андрея Пучкова. Всего в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Ростовской области в 2022–2024 годах на приобретение санитарного автотранспорта для 42 муниципальных образований предусмотрено финансирование в размере 171,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230919/forum-1897341084.html

неклиновский район

ростовская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

неклиновский район, ростовская область