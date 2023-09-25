https://ria.ru/20230925/asiaexpo-1898457869.html

ASIAEXPO 2023 станет площадкой для обсуждения актуальной ситуации в АПК

ASIAEXPO 2023 станет площадкой для обсуждения актуальной ситуации в АПК - РИА Новости, 25.09.2023

ASIAEXPO 2023 станет площадкой для обсуждения актуальной ситуации в АПК

Участники и гости Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO 2023 в рамках обширной деловой программы смогут оценить актуальную ситуацию в разных... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:47

2023-09-25T11:47

2023-09-25T11:47

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 сен - пресс-служба ООО "Азияэкспо". Участники и гости Международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO 2023 в рамках обширной деловой программы смогут оценить актуальную ситуацию в разных отраслях агропромышленного комплекса России, Индии и Африки, а также поделиться успехами в экспорте и планами на дальнейшее развитие. Об этом организаторы и участники конгресса рассказали на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В ней приняли участие 10 российских и иностранных специалистов – практиков в разных областях сельского хозяйства. На встрече обсуждались цели проведения конгресса, его обширная программа, партнеры, приглашенные специалисты из разных российских и зарубежных компаний, основные задачи, актуальная ситуация в разных отраслях АПК в России, Индии, КНР и Африке, а также были озвучены запросы на импорт и возможные области инвестиций. Кроме того, спикеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ASIAEXPO 2023 и ответили на многочисленные вопросы представителей СМИ. По словам генерального директора ООО "Азияэкспо", кандидата экономических наук, предпринимателя и инвестора Игоря Милованова, ASIAEXPO – это самый современный навигатор, который помогает ориентироваться во всем многообразии предложений российских, азиатских и африканских производителей. "<…> ASIAEXPO – это огромный бизнес-маркетплейс, распространившийся на страны Азии, Африки и Ближнего Востока, который работает на больших скоростях и необходим для нынешнего времени. <…> ASIAEXPO зародился и опирается исключительно на опыт. Мой опыт, опыт моих партнеров и участников. <…> Мы понимаем, что опыт – это главное, что нужно использовать: мы приглашаем топ-менеджеров крупных компаний, которые создавали или управляют крупными предприятиями в России, Индии, Турции, Иране, а также тех, кто никогда не выступал, но имеет колоссальный практический опыт на производстве, – это люди, которые делают и знают тему не понаслышке, а сами своими руками добились высоких производственных показателей", - отметил он. В свою очередь, главный редактор издательства Poultry Punch Publications LTD, представитель индийской делегации, участник круглого стола конгресса "Российско-индийский агробизнес", Сингх Рана Бэлвант, рассказал о потенциале в Индии отрасли птицеводства, проблемах в сфере животноводства, главных вопросах по сотрудничеству России и Индии в сфере АПК в рамках круглого стола, а также о членах большой индийской делегации специалистов и темах их выступлений на практических форумах конгресса. "Индия уделяет большое внимание развитию животноводства и птицеводства. В целом, потребление белка в Индии постоянно растет. Индия сталкивается с проблемой плохого питания, что подчеркивает необходимость развития агробизнеса. И поэтому очень важно продолжать развивать птицеводство, как источник важных питательных веществ, микронутриентов и витаминов. Белок – очень важная составляющая диеты в Индии. Но значительная часть населения мира не получает достаточного количества белка. Около 30% детей в Южной Азии не получает достаточно белка и мяса, которые являются важной защитой от заболеваний <…>", – отметил спикер. В завершающей части пресс-конференции выступали представители российской и африканской генетики. Исполнительный директор Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус", модератор круглого стола "Генетика" Алексей Сазонов отметил, что он очень заинтересован в участии в такой программе. "У нас развиваются исследования по целому ряду направлений – геномика, иммунобиология, биоматериалы и IT в очень широком профиле, а также когнитивные исследования. Есть целый ряд наработок в области растениеводства. Мы планируем привезти на круглые столы, которые связаны с животноводством, растениеводством и генетикой, ведущих ученых", - сказал Сазонов. Последней выступила директор Национального центра искусственного осеменения животных (CNIA), глава африканской делегации Фатумата Мохамед Самаке (Камара). Она рассказала о большом потенциале Республики Мали в разных отраслях АПК, обозначила основные направления для возможных инвестиций, одним из которых является генетическое улучшение животных. "Качество семени из России и генетический потенциал намного выше, чем у существующих поставщиков из европейских стран, а цена более конкурентно способная. <…> ASIAEXPO предлагает Мали возможность диверсифицировать своих партнеров с точки зрения инвестиций и сотрудничества в области сельского хозяйства", - отметила она. ASIAEXPO пройдет с 25 по 27 октября на федеральной территории Сириус, в выставочном центре Парка науки и искусства "Сириус". Организаторы планируют в дальнейшем проводить выставочный конгресс ежегодно и расширять географию его проведения, начиная с Турции. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы