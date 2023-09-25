https://ria.ru/20230925/arest-1898557594.html

На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО

На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО - РИА Новости, 25.09.2023

На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО

Суд арестовал жителя Челябинской области, задержанного после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило в региональное управление Следственного... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:44

2023-09-25T17:44

2023-09-25T18:10

происшествия

россия

челябинская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

северный кавказ

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинской области, задержанного после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило в региональное управление Следственного комитета.Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие."В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю, <...> судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе СК.При этом следователи не упоминают имена участников конфликта. Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Ход расследования контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20230924/kotenok-1898385283.html

https://ria.ru/20230903/draka-1893980224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, челябинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), северный кавказ