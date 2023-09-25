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На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО - РИА Новости, 25.09.2023
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17:44 25.09.2023 (обновлено: 18:10 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/arest-1898557594.html
На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО
На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО - РИА Новости, 25.09.2023
На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО
Суд арестовал жителя Челябинской области, задержанного после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило в региональное управление Следственного... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:44
2023-09-25T18:10
происшествия
россия
челябинская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
северный кавказ
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинской области, задержанного после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило в региональное управление Следственного комитета.Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие."В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю, &lt;...&gt; судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе СК.При этом следователи не упоминают имена участников конфликта. Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Ход расследования контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20230924/kotenok-1898385283.html
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происшествия, россия, челябинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), северный кавказ
Происшествия, Россия, Челябинская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Северный Кавказ
На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО

На Урале арестовали бойца ММА по делу о гибели участника СВО после конфликта

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинской области, задержанного после уличной драки, в результате которой умер человек, сообщило в региональное управление Следственного комитета.
Как рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, речь идет о ее муже Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике спецоперации. По ее словам, 15 сентября в поселке Каолиновый он стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, который занимается смешанными единоборствами: мужчина схватил женщину за волосы. Никитин решил помочь ей, при этом между ним и бойцом находился еще один мужчина, который пытался остановить конфликтующих. Вскоре его оттолкнули, и боец MMA нанес "целенаправленный удар в горло" Никитину. Он упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Жена уточнила, что муж умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.
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Супруга покойного подчеркнула, что мужчина — ветеран боевых действий, он ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин также участвовал в спецоперации в составе "Группы Вагнера", имел медали "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За взятие Попасной", "За отвагу" и другие.
«
"В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю, <...> судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе СК.
При этом следователи не упоминают имена участников конфликта. Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Ход расследования контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Северный Кавказ
 
 
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