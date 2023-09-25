https://ria.ru/20230925/abu-dabi-1898426463.html
Эксперты рассказали, когда заработает новый терминал аэропорта Абу-Даби
Эксперты рассказали, когда заработает новый терминал аэропорта Абу-Даби - РИА Новости, 25.09.2023
Эксперты рассказали, когда заработает новый терминал аэропорта Абу-Даби
В Абу-Даби начались тестовые испытания нового терминала А международного аэропорта, и стало известно, какие авиакомпании в начале ноября переведут туда свои... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:24
2023-09-25T11:24
2023-09-25T11:24
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Абу-Даби начались тестовые испытания нового терминала А международного аэропорта, и стало известно, какие авиакомпании в начале ноября переведут туда свои рейсы, сообщает АТОР.Точная дата открытия объекта пока не объявлена. Сейчас более шести тысяч волонтеров проверяют на себе все этапы следования пассажиров – от входа в здание, регистрации и сдачи багажа, досмотра до выхода на посадку, иммиграционного и таможенного контроля.Терминал А уже входит в список крупнейших в мире. Его площадь – 742 тысячи квадратных метров, он способен принимать до 11 тысяч пассажиров в час и 45 миллионов — в год. Одновременно на его перроне могут обслуживаться 79 самолетов. Там откроют 163 точки розничной торговли.СМИ со ссылкой на генеральную дирекцию аэропортов Абу-Даби сообщают, что в терминал А после его открытия переведут рейсы Etihad Airways, WizzAir Abu Dhabi и Air Arabia Abu Dhabi.По этой причине с декабря изменится расписание российских рейсов Etihad Airways: слоты вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга будут ночными, что обеспечит для путешественников максимальное количество удобных стыковок, отмечают эксперты ассоциации.Так, с 1 декабря отправление из Санкт-Петербурга будет в 23:15, прилет в Абу-Даби – утром следующего дня в 6:20. Обратный вылет в 14:55, прилет в город на Неве — в 20:10.Вылетать из Москвы путешественники будет в 23:20, приземляясь в Эмиратах в 6:00. Отправление в РФ намечено на 15 часов, прибытие в Москву – в 19:35.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, абу-даби, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Абу-Даби, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, когда заработает новый терминал аэропорта Абу-Даби
Эксперты рассказали, что новый терминал аэропорта Абу-Даби заработает в ноябре
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
В Абу-Даби начались тестовые испытания нового терминала А международного аэропорта, и стало известно, какие авиакомпании в начале ноября переведут туда свои рейсы, сообщает
АТОР.
Точная дата открытия объекта пока не объявлена. Сейчас более шести тысяч волонтеров проверяют на себе все этапы следования пассажиров – от входа в здание, регистрации и сдачи багажа, досмотра до выхода на посадку, иммиграционного и таможенного контроля.
Терминал А уже входит в список крупнейших в мире. Его площадь – 742 тысячи квадратных метров, он способен принимать до 11 тысяч пассажиров в час и 45 миллионов — в год. Одновременно на его перроне могут обслуживаться 79 самолетов. Там откроют 163 точки розничной торговли.
СМИ со ссылкой на генеральную дирекцию аэропортов Абу-Даби сообщают, что в терминал А после его открытия переведут рейсы Etihad Airways, WizzAir Abu Dhabi и Air Arabia Abu Dhabi.
По этой причине с декабря изменится расписание российских рейсов Etihad Airways: слоты вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга будут ночными, что обеспечит для путешественников максимальное количество удобных стыковок, отмечают эксперты ассоциации.
Так, с 1 декабря отправление из Санкт-Петербурга будет в 23:15, прилет в Абу-Даби – утром следующего дня в 6:20. Обратный вылет в 14:55, прилет в город на Неве — в 20:10.
Вылетать из Москвы путешественники будет в 23:20, приземляясь в Эмиратах в 6:00. Отправление в РФ намечено на 15 часов, прибытие в Москву – в 19:35.
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