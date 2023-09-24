https://ria.ru/20230924/zemletryaseniya-1898326108.html
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения - РИА Новости, 24.09.2023
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии в воскресенье произошли два землетрясения, первое магнитудой 4,7, второе - 3,0, сообщает Центр сейсмического мониторинга на своем сайте. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:41
2023-09-24T14:41
2023-09-24T14:41
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ТБИЛИСИ, 24 сен - РИА Новости. В Грузии в воскресенье произошли два землетрясения, первое магнитудой 4,7, второе - 3,0, сообщает Центр сейсмического мониторинга на своем сайте. По данным Центра, первое землетрясение произошло приблизительно в 8 утра (7.00 мск) в 2 километрах от села Лелубани недалеко от Мцхеты. Второе землетрясение произошло несколькими часами позже в Кахети на востоке Грузии. Магнитуда составила 3,0, эпицентр находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров. Данных о разрушениях или пострадавших нет.
https://ria.ru/20230923/zemletryasenie-1898201819.html
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в мире, грузия, тбилиси
В Грузии произошли два землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 3,0