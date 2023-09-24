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Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября
Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября - РИА Новости, 24.09.2023
Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября
Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки, москвичам будет представлена праздничная программа,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:36
2023-09-24T09:36
2023-09-24T10:12
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общество
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки, москвичам будет представлена праздничная программа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Концертный зал "Зарядье" торжественно отметит свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки. Для посетителей подготовили большую праздничную программу. В музыкальном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы", - говорится в сообщении. Отмечается, что начало праздника запланировано на 11.00. Гости смогут услышать сочинения французских композиторов эпохи барокко, джазовую музыку, а также смогут посетить гала-концерт, в котором примут участие звезды театра и кино. В завершение мероприятия в 20.00 пройдет масштабный гала-концерт в большом зале, в котором примут участие звезды театра и кино, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, зарядье, общество
Москва, Зарядье, Общество
Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября
Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует свой пятилетний юбилей 1 октября
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки, москвичам будет представлена праздничная программа, сообщается на сайте мэра
и правительства Москвы.
"Концертный зал "Зарядье" торжественно отметит свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки. Для посетителей подготовили большую праздничную программу. В музыкальном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало праздника запланировано на 11.00. Гости смогут услышать сочинения французских композиторов эпохи барокко, джазовую музыку, а также смогут посетить гала-концерт, в котором примут участие звезды театра и кино.
В завершение мероприятия в 20.00 пройдет масштабный гала-концерт в большом зале, в котором примут участие звезды театра и кино, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.
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