https://ria.ru/20230924/zaryade-1898290095.html

Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября

Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября - РИА Новости, 24.09.2023

Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует юбилей 1 октября

Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки, москвичам будет представлена праздничная программа,... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:36

2023-09-24T09:36

2023-09-24T10:12

москва

зарядье

общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Концертный зал "Зарядье" в Москве отпразднует свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки, москвичам будет представлена праздничная программа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Концертный зал "Зарядье" торжественно отметит свое пятилетие первого октября, в Международный день музыки. Для посетителей подготовили большую праздничную программу. В музыкальном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы", - говорится в сообщении. Отмечается, что начало праздника запланировано на 11.00. Гости смогут услышать сочинения французских композиторов эпохи барокко, джазовую музыку, а также смогут посетить гала-концерт, в котором примут участие звезды театра и кино. В завершение мероприятия в 20.00 пройдет масштабный гала-концерт в большом зале, в котором примут участие звезды театра и кино, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

https://ria.ru/20230923/gamzatov-1898241713.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, зарядье, общество