https://ria.ru/20230924/zaporozhe-1898316760.html

На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных

На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 24.09.2023

На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных

На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:22

2023-09-24T13:22

2023-09-24T13:37

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина