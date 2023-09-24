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На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 24.09.2023
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13:22 24.09.2023 (обновлено: 13:37 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/zaporozhe-1898316760.html
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 24.09.2023
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных
На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:22
2023-09-24T13:37
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных

Минобороны: на Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных и БМП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в министерстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
10:59
 
РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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