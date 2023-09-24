https://ria.ru/20230924/zaporozhe-1898316760.html
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 24.09.2023
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных
На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:22
2023-09-24T13:22
2023-09-24T13:37
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
На Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных
Минобороны: на Запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военных и БМП