https://ria.ru/20230924/yemen-1898321752.html

При взрыве в Йемене погибли четыре человека

При взрыве в Йемене погибли четыре человека - РИА Новости, 24.09.2023

При взрыве в Йемене погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:07

2023-09-24T14:07

2023-09-24T14:07

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV. "Четыре солдата сил обороны Шабвы (поддерживаемые ОАЭ сепаратисты - ред.) погибли в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на машину скорой помощи", - говорится в сообщении. Других подробностей происшествия не приводится. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства. До конца 2021 года война в Йемене унесла жизни 377 тысяч человек и нанесла экономике страны ущерб в размере 126 миллиардов долларов. По данным ООН, 80% йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230420/yemen-1866495882.html

https://ria.ru/20230924/rumyniya-1898295723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, оаэ, сана, оон, ансар алла