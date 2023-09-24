При взрыве в Йемене погибли четыре человека
При взрыве на юго-востоке Йемена погибли четыре человека
© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV.
"Четыре солдата сил обороны Шабвы (поддерживаемые ОАЭ сепаратисты - ред.) погибли в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на машину скорой помощи", - говорится в сообщении.
Других подробностей происшествия не приводится.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
До конца 2021 года война в Йемене унесла жизни 377 тысяч человек и нанесла экономике страны ущерб в размере 126 миллиардов долларов. По данным ООН, 80% йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.