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При взрыве в Йемене погибли четыре человека - РИА Новости, 24.09.2023
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14:07 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/yemen-1898321752.html
При взрыве в Йемене погибли четыре человека
При взрыве в Йемене погибли четыре человека - РИА Новости, 24.09.2023
При взрыве в Йемене погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:07
2023-09-24T14:07
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV. "Четыре солдата сил обороны Шабвы (поддерживаемые ОАЭ сепаратисты - ред.) погибли в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на машину скорой помощи", - говорится в сообщении. Других подробностей происшествия не приводится. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства. До конца 2021 года война в Йемене унесла жизни 377 тысяч человек и нанесла экономике страны ущерб в размере 126 миллиардов долларов. По данным ООН, 80% йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230420/yemen-1866495882.html
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в мире, йемен, оаэ, сана, оон, ансар алла
В мире, Йемен, ОАЭ, Сана, ООН, Ансар Алла
При взрыве в Йемене погибли четыре человека

При взрыве на юго-востоке Йемена погибли четыре человека

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV.
"Четыре солдата сил обороны Шабвы (поддерживаемые ОАЭ сепаратисты - ред.) погибли в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на машину скорой помощи", - говорится в сообщении.
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Других подробностей происшествия не приводится.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
До конца 2021 года война в Йемене унесла жизни 377 тысяч человек и нанесла экономике страны ущерб в размере 126 миллиардов долларов. По данным ООН, 80% йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.
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