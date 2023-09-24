https://ria.ru/20230924/yakutiya-1898287834.html
В Якутии на реке Вилюй ищут четырех рыбаков
В Якутии на реке Вилюй ищут четырех рыбаков - РИА Новости, 24.09.2023
В Якутии на реке Вилюй ищут четырех рыбаков
Более 20 человек ищут четырех рыбаков, пропавших на реке Вилюй в Якутии, в воскресенье им удалось обнаружить моторную лодку и тело одного из мужчин, сообщает... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:18
2023-09-24T09:18
2023-09-24T09:18
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Более 20 человек ищут четырех рыбаков, пропавших на реке Вилюй в Якутии, в воскресенье им удалось обнаружить моторную лодку и тело одного из мужчин, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в своем телеграм-канале. Как отметили в ведомстве, с заявлением о пропаже мужчин, выехавших на рыбалку на моторной лодке, обратился их коллега. С его слов, группа уехала из села Сунтар, с тех пор телефоны у всех отключены. По данным ГУ МЧС, сотрудниками ГИМС обнаружили на реке Вилюй перевернутую моторную лодку, ее доставили на берег. "Выше по течению приблизительно в 4 километрах от села Сунтар на противоположном берегу обнаружено тело одного из рыбаков, также присутствуют следы хождения по берегу", - рассказали в ГУ МЧС. В поисках участвуют 24 человека и 8 единиц техники: силы Центра ГИМС Сунтарского участка, Службы спасения республики, пожарные гарнизона, сотрудники МВД и местное население.
https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html
https://ria.ru/20230919/vladivostok-1897309449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии на реке Вилюй ищут четырех рыбаков
В Якутии более 20 человек ищут четырех рыбаков, пропавших на реке Вилюй
ЯКУТСК, 24 сен - РИА Новости.
Более 20 человек ищут четырех рыбаков, пропавших на реке Вилюй в Якутии, в воскресенье им удалось обнаружить моторную лодку и тело одного из мужчин, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в своем телеграм-канале
.
Как отметили в ведомстве, с заявлением о пропаже мужчин, выехавших на рыбалку на моторной лодке, обратился их коллега. С его слов, группа уехала из села Сунтар, с тех пор телефоны у всех отключены.
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По данным ГУ МЧС, сотрудниками ГИМС обнаружили на реке Вилюй перевернутую моторную лодку, ее доставили на берег. "Выше по течению приблизительно в 4 километрах от села Сунтар на противоположном берегу обнаружено тело одного из рыбаков, также присутствуют следы хождения по берегу", - рассказали в ГУ МЧС.
В поисках участвуют 24 человека и 8 единиц техники: силы Центра ГИМС Сунтарского участка, Службы спасения республики, пожарные гарнизона, сотрудники МВД и местное население.
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