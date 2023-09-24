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В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ - РИА Новости, 24.09.2023
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07:45 24.09.2023
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В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ - РИА Новости, 24.09.2023
В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T07:45
2023-09-24T07:45
назрань
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошел хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что газо-воздушная смесь взорвалась в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. "В результате разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет, пострадавших нет", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230812/gaz-1889672528.html
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назрань, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Назрань, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ

ГУ МЧС по Ингушетии: в подвале мечети в Назрани взорвался газ, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
«
"В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошел хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что газо-воздушная смесь взорвалась в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания.
"В результате разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет, пострадавших нет", - уточняет ведомство.
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