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В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ - РИА Новости, 24.09.2023
В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T07:45
2023-09-24T07:45
2023-09-24T07:45
назрань
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошел хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что газо-воздушная смесь взорвалась в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. "В результате разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет, пострадавших нет", - уточняет ведомство.
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назрань, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Назрань, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
ГУ МЧС по Ингушетии: в подвале мечети в Назрани взорвался газ, пострадавших нет