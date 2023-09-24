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В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ

В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ - РИА Новости, 24.09.2023

В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ

Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T07:45

2023-09-24T07:45

2023-09-24T07:45

назрань

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в ночь на воскресенье в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошел хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что газо-воздушная смесь взорвалась в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. "В результате разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет, пострадавших нет", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889672528.html

назрань

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назрань, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)