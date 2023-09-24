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"Мощное возмездие". В США раскрыли, что Россия устроила Киеву - РИА Новости, 24.09.2023
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20:37 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/vozmezdie-1898373394.html
"Мощное возмездие". В США раскрыли, что Россия устроила Киеву
"Мощное возмездие". В США раскрыли, что Россия устроила Киеву - РИА Новости, 24.09.2023
"Мощное возмездие". В США раскрыли, что Россия устроила Киеву
Российская армия наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:37
2023-09-24T20:37
политика
украина
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская армия наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы "бьет Россию в самое сердце". Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью", — отметил эксперт.По его мнению, действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять снарядов. В результате инцидента было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.Как считает бывший американский разведчик Скотт Риттер, украинским войскам помогли системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса. В частности, во время атаки в воздух подняли американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon.
https://ria.ru/20230924/rakety-1898345580.html
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политика, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), boeing p-8 poseidon
Политика, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Boeing P-8 Poseidon
"Мощное возмездие". В США раскрыли, что Россия устроила Киеву

Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные ответные удары из-за ракетных атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская армия наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы "бьет Россию в самое сердце". Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью", — отметил эксперт.
По его мнению, действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять снарядов. В результате инцидента было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Как считает бывший американский разведчик Скотт Риттер, украинским войскам помогли системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса. В частности, во время атаки в воздух подняли американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon.
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Подпустят ближе. В США раскрыли, что Россия приготовила главной ракете ВСУ
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ПолитикаУкраинаРоссияСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Boeing P-8 Poseidon
 
 
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