Франция выведет войска из Нигера до конца года, заявил Макрон
Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Французские военные до конца года будут выведены из Нигера, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон телеканалу TF1.
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"Я сегодня говорил с президентом (Мохамедом) Базумом и сообщил ему, что Франция решила отозвать своего посла. В ближайшие часы наш посол, а также другие дипломаты вернутся во Францию. Мы также положим конец нашему военному сотрудничеству с нынешними властями в Нигере, потому что они более не хотят вести борьбу с терроризмом. Это конец этого сотрудничества, он (вывод войск) будет организован в ближайшие недели или месяцы. Войска вернутся в организованной манере до конца года, мы проведём это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий", - сказал Макрон.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения президента Мохамеда Базума.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.