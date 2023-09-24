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Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 24.09.2023
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:14
2023-09-24T23:14
2023-09-24T23:19
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью."ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram.
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, telegram, брянский район
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Telegram, Брянский район
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского БПЛА под Брянском