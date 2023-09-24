https://ria.ru/20230924/unichtozhenie-1898388156.html

Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 24.09.2023

Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T23:14

2023-09-24T23:14

2023-09-24T23:19

брянская область

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александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью."ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram.

https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html

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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, telegram, брянский район