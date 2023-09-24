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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 24.09.2023
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14:55 24.09.2023 (обновлено: 15:25 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/ukraina-1898327605.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 24.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области прозвучали взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:55
2023-09-24T15:25
в мире
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украина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Одесской области прозвучали взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. "Одесская область — взрывы. Работает ПВО", — указано в материале. По информации местного издания "Думская", взрывы прозвучали в нескольких районах Одессы. Украинское издание "Страна.ua", пишет, что взрывы также слышны были в районе портового города Южный Одесской области. В 13:52 (совпадает с мск) в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897900828.html
https://ria.ru/20230924/trevoga-1898320599.html
одесская область
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в мире, одесская область, украина, одесса
В мире, Одесская область, Украина, Одесса
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Одесской области прозвучали взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в телеграм-канале.
"Одесская область — взрывы. Работает ПВО", — указано в материале.
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
21 сентября, 19:05
По информации местного издания "Думская", взрывы прозвучали в нескольких районах Одессы. Украинское издание "Страна.ua", пишет, что взрывы также слышны были в районе портового города Южный Одесской области.
В 13:52 (совпадает с мск) в Одесской области объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
14:02
 
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