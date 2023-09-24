https://ria.ru/20230924/ukraina-1898327605.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 24.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области прозвучали взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:55

2023-09-24T14:55

2023-09-24T15:25

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Одесской области прозвучали взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. "Одесская область — взрывы. Работает ПВО", — указано в материале. По информации местного издания "Думская", взрывы прозвучали в нескольких районах Одессы. Украинское издание "Страна.ua", пишет, что взрывы также слышны были в районе портового города Южный Одесской области. В 13:52 (совпадает с мск) в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897900828.html

https://ria.ru/20230924/trevoga-1898320599.html

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Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, одесса