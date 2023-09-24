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Александр Цыпкин: "Культура отмены — это вид тоталитаризма" - РИА Новости, 24.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.09.2023 (обновлено: 08:11 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/tsypkin-1897991891.html
Александр Цыпкин: "Культура отмены — это вид тоталитаризма"
Александр Цыпкин: "Культура отмены — это вид тоталитаризма" - РИА Новости, 24.09.2023
Александр Цыпкин: "Культура отмены — это вид тоталитаризма"
Признание, что не был на "БеспринцЫпных чтениях", в светской тусовке вызовет удивление. Фильмы и сериалы по книгам и сценариям Александра Цыпкина приоткрывают... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:00
2023-09-24T08:11
культура
александр цыпкин
что посмотреть
кино и сериалы
книги
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Признание, что не был на "БеспринцЫпных чтениях", в светской тусовке вызовет удивление. Фильмы и сериалы по книгам и сценариям Александра Цыпкина приоткрывают дверь во взаимоотношения людей, которые хоть и находятся высоко по статусу, но так похожи на зрителя у экрана. О новых проектах, пользе юмора и цензуре писатель рассказал в интервью РИА Новости.— Александр, прежде всего: что с продолжением сериала "Беспринципные"?— Четвертый сезон уже снимается. Будет много новых персонажей, линий. Герои полного метра — семейная пара с дочкой — переедут на Патрики. Произойдет столкновение миров — деревенского и "патриаршего".— Вообще, персонажи вымышленные или то, что принято называть "совпадения случайны"?— В "Беспринципных" четыре сезона по восемь серий, в каждой — по пять законченных сюжетов. Это, по сути, сто шестьдесят короткометражек! Разумеется, без реальных историй не обошлось. Но и придумывать приходится много.— Случалось, что те, кто похож на героев сериала, подходили к вам с претензиями?— К счастью, такого не было. У меня есть хоть и беспринципный, но этический кодекс, и, если мне рассказывают историю, я обязательно спрошу, можно ли ее использовать в произведении. Более того, если такая история кому-то может причинить боль, я ее не возьму. Карма дороже.— Интерес к тому, как живут "богатые и знаменитые", когда-то угаснет, как думаете?— Никогда. Только в том случае, если исчезнет социальное расслоение. Людям интересно подсматривать, в том числе за богатыми. Им кажется, что они увидят причины не становиться таковыми: там все так ужасно, не пойдем мы туда! И конечно, повод посмеяться над состоятельным человеком для многих — способ психотерапии. Герои "Беспринципных", кстати, тоже видят себя и смеются. Мы стараемся показать персонажей сериала человечными, они не вызывают омерзения: лгуны, но добряки, нет жестокости или какого-то бесчеловечного предательства.Плюс то, что происходит в сериале на Патриках, могло случиться и с самым бедным человеком где-то в провинции. Там тоже способны сказать жене, что поехали на рыбалку, и привезти покупную рыбу.— И все же вам, как автору, наверное, узко в пределах конкретного столичного района?— Конечно, поэтому у меня много других тем. Например, в антиутопии "(Не)идеальный Че" про 2037 год: театры закрыты, актеры играют в заключении спектакль, который оскорбил чувства 28 групп граждан. Это сатира на то, что сегодня нельзя ни над чем смеяться. У нас, в России, к слову, с этим пока еще хорошо.Или спектакль "Интуиция" в "Современнике" — драма. Тринадцать монологов людей, попавших на тот свет и стремящихся вернуться на одну минуту назад. Зритель выбирает одного, а такой выбор всегда непростой. Надеюсь, мы превратим это в кино.Скоро выйдет сериал "Министерство Всего Хорошего" — философское фэнтези, где от поступка одной девочки зависит судьба человечества. Мы покажем устройство мироздания: с ангелами, демонами и всеми сопутствующими атрибутами.— Фэнтези и фантастика сейчас на подъеме. Как считаете, почему?— Возрос интерес ко всему мистическому и в жизни: люди ходят к гадалкам, читают книги по эзотерике. Во-первых, им страшно. Мы три года жили в страхе перед ковидом, когда две полоски на тесте означали не жизнь, а смерть, более того рандомную. Сейчас военный конфликт плюс цивилизационный: читаем про мигрантов, которые что-то громят в Европе, про Black Lives Matter в Америке, да и у нас есть проблемы. Людям непонятно, что дальше, и хочется надеяться, что у кого-то есть план.Во-вторых, это уход от реальности. Фэнтези часто предполагает потустороннюю жизнь — это помогает от страха смерти. И третье: такие проекты позволяют говорить о сегодняшнем обществе между строк, в обход цензуры. В мире теперь нет места, где можно писать все что хочешь. Те же новая этика и культура отмены — это ведь вид тоталитаризма.— Какую острую тему, которая могла бы заинтересовать цензоров, вы поднимаете в "Министерстве Всего Хорошего"?— Здесь мы не пытаемся обсуждать никаких конкретных политических тем, но, к примеру, затрагиваем вопрос отношения к абортам. Главная героиня — беременная девочка, которую все бросили, и она стоит перед выбором. От ее решения зависит все. В целом мы говорим о важности поступков каждого человека с точки зрения всего общества.— Уже появляются произведения об СВО и других событиях, которые мы видим в новостях. У вас нет таких планов?— Сегодня время для военных корреспондентов, тех, кто фиксирует происходящее в моменте. Да, там живые люди, там подвиги и низкие поступки, но для того, чтобы осознать это, должно пройти время. Сегодня, по живому, можно навредить. В горячей стадии конфликта надо делать все, чтобы он скорее закончился, а потом уже анализировать.Мне кажется, впереди огромный пласт произведений на эту тему. Если вспомнить, основные книги о Великой Отечественной войне тоже вышли не сразу, ключевые фильмы сняли через пять-десять-двадцать лет.Мы сейчас потихоньку пишем с моим другом, ветераном спецназа Михаилом Петровым книгу о чеченской войне.— Какие советы вы могли бы дать начинающим писателям и сценаристам?— Первое: спросите себя, для чего вы хотите писать. Нет ничего страшного в ответе: "Чтобы стать знаменитым". Или: "Чтобы спасти мир". Не считаю, что та или иная мотивация хуже или лучше.Во-вторых, не надо вываливать свой невроз на окружающих. Это регулярная история: в тебе бурлит много того, что надо проработать с психологом, а ты это выносишь на суд общественности. Важный вопрос: мир станет чуть-чуть лучше после того, как люди прочтут книгу или посмотрят фильм? Станут по-другому думать, изменят себя? Если будут долго смеяться, это уже сделает мир лучше.
https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html
https://ria.ru/20230912/stoyanov-1895556196.html
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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60
353
60
александр цыпкин, что посмотреть , кино и сериалы, книги
Культура, Александр Цыпкин, что посмотреть , Кино и сериалы, Книги

Александр Цыпкин: "Культура отмены — это вид тоталитаризма"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Александр Цыпкин на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
Писатель Александр Цыпкин на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Признание, что не был на "БеспринцЫпных чтениях", в светской тусовке вызовет удивление. Фильмы и сериалы по книгам и сценариям Александра Цыпкина приоткрывают дверь во взаимоотношения людей, которые хоть и находятся высоко по статусу, но так похожи на зрителя у экрана. О новых проектах, пользе юмора и цензуре писатель рассказал в интервью РИА Новости.
— Александр, прежде всего: что с продолжением сериала "Беспринципные"?
— Четвертый сезон уже снимается. Будет много новых персонажей, линий. Герои полного метра — семейная пара с дочкой — переедут на Патрики. Произойдет столкновение миров — деревенского и "патриаршего".
— Вообще, персонажи вымышленные или то, что принято называть "совпадения случайны"?
— В "Беспринципных" четыре сезона по восемь серий, в каждой — по пять законченных сюжетов. Это, по сути, сто шестьдесят короткометражек! Разумеется, без реальных историй не обошлось. Но и придумывать приходится много.
© Медиаслово На съемках второго сезона сериала "Беспринципные"
На съемках второго сезона сериала Беспринципные
© Медиаслово
На съемках второго сезона сериала "Беспринципные"
— Случалось, что те, кто похож на героев сериала, подходили к вам с претензиями?
— К счастью, такого не было. У меня есть хоть и беспринципный, но этический кодекс, и, если мне рассказывают историю, я обязательно спрошу, можно ли ее использовать в произведении. Более того, если такая история кому-то может причинить боль, я ее не возьму. Карма дороже.
© Медиаслово (2020) Кадр из сериала "Беспринципные"
Кадр из сериала Беспринципные
Кадр из сериала "Беспринципные"
© Медиаслово (2020)
1 из 5
© Медиаслово (2020)

Эпизод из сериала "Беспринципные"

Кадр из сериала Беспринципные

Эпизод из сериала "Беспринципные"

© Медиаслово (2020)
2 из 5
© Медиаслово (2020)

Фрагмент сериала "Беспринципные"

Кадр из сериала Беспринципные

Фрагмент сериала "Беспринципные"

© Медиаслово (2020)
3 из 5
© Медиаслово (2023)Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
Кадр из фильма Беспринципные в деревне
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
4 из 5
© Медиаслово (2023)

Эпизод из фильма "Беспринципные в деревне"

Кадр из фильма Беспринципные в деревне

Эпизод из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
5 из 5
Кадр из сериала "Беспринципные"
© Медиаслово (2020)
1 из 5

Эпизод из сериала "Беспринципные"

© Медиаслово (2020)
2 из 5

Фрагмент сериала "Беспринципные"

© Медиаслово (2020)
3 из 5
Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"
© Медиаслово (2023)
4 из 5

Эпизод из фильма "Беспринципные в деревне"

© Медиаслово (2023)
5 из 5
— Интерес к тому, как живут "богатые и знаменитые", когда-то угаснет, как думаете?
— Никогда. Только в том случае, если исчезнет социальное расслоение. Людям интересно подсматривать, в том числе за богатыми. Им кажется, что они увидят причины не становиться таковыми: там все так ужасно, не пойдем мы туда! И конечно, повод посмеяться над состоятельным человеком для многих — способ психотерапии. Герои "Беспринципных", кстати, тоже видят себя и смеются. Мы стараемся показать персонажей сериала человечными, они не вызывают омерзения: лгуны, но добряки, нет жестокости или какого-то бесчеловечного предательства.
Плюс то, что происходит в сериале на Патриках, могло случиться и с самым бедным человеком где-то в провинции. Там тоже способны сказать жене, что поехали на рыбалку, и привезти покупную рыбу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сценарист, писатель Александр Цыпкин выступает с программой "Старый добрый Цыпкин" на сцене Театрального центра "На Страстном"

Сценарист, писатель Александр Цыпкин выступает с программой Старый добрый Цыпкин на сцене Театрального центра На Страстном

Сценарист, писатель Александр Цыпкин выступает с программой "Старый добрый Цыпкин" на сцене Театрального центра "На Страстном"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© Фото : театр "Современник"/Даниил ПримакПремьера спектакля "Интуиция" в театре "Современник"
Премьера спектакля Интуиция в театре Современник
Премьера спектакля "Интуиция" в театре "Современник"
© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
2 из 3
© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак

Премьера спектакля "Интуиция" в "Современнике"

Премьера спектакля Интуиция в театре Современник

Премьера спектакля "Интуиция" в "Современнике"

© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
3 из 3

Сценарист, писатель Александр Цыпкин выступает с программой "Старый добрый Цыпкин" на сцене Театрального центра "На Страстном"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
Премьера спектакля "Интуиция" в театре "Современник"
© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
2 из 3

Премьера спектакля "Интуиция" в "Современнике"

© Фото : театр "Современник"/Даниил Примак
3 из 3
— И все же вам, как автору, наверное, узко в пределах конкретного столичного района?
— Конечно, поэтому у меня много других тем. Например, в антиутопии "(Не)идеальный Че" про 2037 год: театры закрыты, актеры играют в заключении спектакль, который оскорбил чувства 28 групп граждан. Это сатира на то, что сегодня нельзя ни над чем смеяться. У нас, в России, к слову, с этим пока еще хорошо.
Или спектакль "Интуиция" в "Современнике" — драма. Тринадцать монологов людей, попавших на тот свет и стремящихся вернуться на одну минуту назад. Зритель выбирает одного, а такой выбор всегда непростой. Надеюсь, мы превратим это в кино.
Скоро выйдет сериал "Министерство Всего Хорошего" — философское фэнтези, где от поступка одной девочки зависит судьба человечества. Мы покажем устройство мироздания: с ангелами, демонами и всеми сопутствующими атрибутами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСценарист, писатель Александр Цыпкин на всероссийской акции "Тотальный диктант" в ГБУК города Москвы "Мемориальный музей космонавтики"
Сценарист, писатель Александр Цыпкин на всероссийской акции Тотальный диктант в ГБУК города Москвы Мемориальный музей космонавтики - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сценарист, писатель Александр Цыпкин на всероссийской акции "Тотальный диктант" в ГБУК города Москвы "Мемориальный музей космонавтики"
— Фэнтези и фантастика сейчас на подъеме. Как считаете, почему?
— Возрос интерес ко всему мистическому и в жизни: люди ходят к гадалкам, читают книги по эзотерике. Во-первых, им страшно. Мы три года жили в страхе перед ковидом, когда две полоски на тесте означали не жизнь, а смерть, более того рандомную. Сейчас военный конфликт плюс цивилизационный: читаем про мигрантов, которые что-то громят в Европе, про Black Lives Matter в Америке, да и у нас есть проблемы. Людям непонятно, что дальше, и хочется надеяться, что у кого-то есть план.
Во-вторых, это уход от реальности. Фэнтези часто предполагает потустороннюю жизнь — это помогает от страха смерти. И третье: такие проекты позволяют говорить о сегодняшнем обществе между строк, в обход цензуры. В мире теперь нет места, где можно писать все что хочешь. Те же новая этика и культура отмены — это ведь вид тоталитаризма.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель, сценарист Александр Цыпкин
Писатель, сценарист Александр Цыпкин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель, сценарист Александр Цыпкин
— Какую острую тему, которая могла бы заинтересовать цензоров, вы поднимаете в "Министерстве Всего Хорошего"?
— Здесь мы не пытаемся обсуждать никаких конкретных политических тем, но, к примеру, затрагиваем вопрос отношения к абортам. Главная героиня — беременная девочка, которую все бросили, и она стоит перед выбором. От ее решения зависит все. В целом мы говорим о важности поступков каждого человека с точки зрения всего общества.
— Уже появляются произведения об СВО и других событиях, которые мы видим в новостях. У вас нет таких планов?
— Сегодня время для военных корреспондентов, тех, кто фиксирует происходящее в моменте. Да, там живые люди, там подвиги и низкие поступки, но для того, чтобы осознать это, должно пройти время. Сегодня, по живому, можно навредить. В горячей стадии конфликта надо делать все, чтобы он скорее закончился, а потом уже анализировать.
Мне кажется, впереди огромный пласт произведений на эту тему. Если вспомнить, основные книги о Великой Отечественной войне тоже вышли не сразу, ключевые фильмы сняли через пять-десять-двадцать лет.
Мы сейчас потихоньку пишем с моим другом, ветераном спецназа Михаилом Петровым книгу о чеченской войне.
Учащийся во время перемены в холле гимназии № 19 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу
10 мая, 08:00
— Какие советы вы могли бы дать начинающим писателям и сценаристам?
— Первое: спросите себя, для чего вы хотите писать. Нет ничего страшного в ответе: "Чтобы стать знаменитым". Или: "Чтобы спасти мир". Не считаю, что та или иная мотивация хуже или лучше.
Во-вторых, не надо вываливать свой невроз на окружающих. Это регулярная история: в тебе бурлит много того, что надо проработать с психологом, а ты это выносишь на суд общественности. Важный вопрос: мир станет чуть-чуть лучше после того, как люди прочтут книгу или посмотрят фильм? Станут по-другому думать, изменят себя? Если будут долго смеяться, это уже сделает мир лучше.
Юрий Стоянов на съемках сериала Трепачи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Юрий Стоянов: "Времена несвободы подарили нам выдающееся искусство"
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КультураАлександр Цыпкинчто посмотретьКино и сериалыКниги
 
 
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